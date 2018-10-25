Королівство Занскар в Індії: мандрівник розповів про одне з найбільш важкодоступних місць на планеті

Жителі Занскара — вегетаріанці, причому алкоголь, сигарети та інші психостимулятори в цьому регіоні відсутні, а єдиний доступний спосіб зміни свідомості — це медитація або молитва.

У кожного мандрівника є свій список місць, в яких, побувавши одного разу, він хотів би опинитися знову.

Королівство Занскар в Індії настільки незвичайне, величне і грандіозне, що часом приходить думка, чи не переїхати туди назавжди. Про це розповідає Валерій Дорожкін, доктор психології, професор Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості і мандрівник, який відвідав північ Індії, територію колишнього гімалайського королівства.

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Жителі Занскара — вегетаріанці, причому алкоголь, сигарети та інші психостимулятори в цьому регіоні відсутні, а єдиний доступний спосіб зміни свідомості — це медитація або молитва.

Взимку це одне з самих важкодоступних місць на планеті. Перше, що кидається в очі, — майже всі скелі, придорожні камені і навіть пил на сонці сяють і переливаються "дорогоцінними" вкрапленнями слюди і кристалів. Здається, ніби простір долини — справжнє казкове королівство, прикрашене для свята життя.

У Занскарі живуть мусульмани і тибетські буддисти. Традиційний буддизм зберігся тут в незмінному з IX століття вигляді, і невипадково сюди переїхали біженці з самого Тибету. І Далай Лама щорічно виступає в Падумі і місцевих монастирях. Духовний вплив Занскара відчувається з перших хвилин: настрій тут надзвичайно милостивий, і складається враження, що просвітлені усі — і ченці, і сільські жителі, і навіть снігові вершини і льодовикова вода в річці.

По всій долині розкидані ступи і буддійські монастирі — гомпи. Це доповнює особливу атмосферу.

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