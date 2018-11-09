В аеропорту "Київ" затримують і переносять рейси через ранковий туман
У міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського (Жуляни) затримують і переносять рейси у зв'язку з ранковим туманом.
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Про це УНІАН повідомила прес-служба аеропорту. Згідно з повідомленням, сьогодні один рейс WizzAir затримався через туман, що призвело до затримки інших рейсів.
Також була затримка рейсу в Шарм-еш-Шейх (Єгипет) авіакомпанії SkyUp, а авіакомпанія Alitalia перенесла ранковий виліт о 5:20 на вечір - 21:20 і розселила пасажирів у готель. «Решта рейсів за розкладом», - відзначили в прес-службі.
Також повідомляється, що вчора через туман було затримано рейси авіакомпаній LOT до Варшави, WizzAir до Ларнаки (Греція) і Дортмунда (Німеччина).
При цьому рейс авіакомпанії SkyUp з Шарм-еш-Шейха вчора сів в Одесі.
Як повідомляв УНІАН, за даними Укргідрометцентру, вранці 9 листопада в Києві і Київській області був зафіксований туман, який обмежив видимість до 200-500 м.