В аеропорту "Київ" затримують і переносять рейси через ранковий туман

Згідно з повідомленням аеропорту, сьогодні через туман затрималися рейси авіакомпаній WizzAir, SkyUp і Alitalia.

У міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського (Жуляни) затримують і переносять рейси у зв'язку з ранковим туманом.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба аеропорту. Згідно з повідомленням, сьогодні один рейс WizzAir затримався через туман, що призвело до затримки інших рейсів.

Також була затримка рейсу в Шарм-еш-Шейх (Єгипет) авіакомпанії SkyUp, а авіакомпанія Alitalia перенесла ранковий виліт о 5:20 на вечір - 21:20 і розселила пасажирів у готель. «Решта рейсів за розкладом», - відзначили в прес-службі.

Також повідомляється, що вчора через туман було затримано рейси авіакомпаній LOT до Варшави, WizzAir до Ларнаки (Греція) і Дортмунда (Німеччина).

При цьому рейс авіакомпанії SkyUp з Шарм-еш-Шейха вчора сів в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Укргідрометцентру, вранці 9 листопада в Києві і Київській області був зафіксований туман, який обмежив видимість до 200-500 м.