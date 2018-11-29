Найдорожчий вокзал світу: мандрівниця розповіла про особливості життя у Нью-Йорку

Кожний ранок типового жителя Нью-Йорка починається з пробіжки.

Мандрівниця Ольга Руднєва, яка півтора року жила на два міста - Київ і Нью-Йорк - розповіла про особливості життя у "великому яблуці".

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За її словами, ранок типового жителя Нью-Йорка починається з пробіжки. У Нью-Йорку всі біжать. Туристи з селфі-палицями, офісні співробітники зі смартфонами, татусі з колясками, бабусі з навушниками і навіть пудель в кросівках теж біжить, йдеться у статті Ольги для "НВ".

Спаливши 200 калорій, справжній житель Нью-Йорка поснідає кавою зі знежиреним молоком і бейглом, розповідає Ольга. За бейглом, швидше за все, доведеться постояти в черзі. Та й кава у Starbucks буде коштувати не менше п'яти хвилин життя.

"У черзі з вами обов'язково хто-небудь заговорить, причому запитає не тільки звідки ви, але і чим займаєтеся. Можете сміливо розповідати про себе — якщо ви не онук Рокфеллера, ваш співрозмовник забуде все вже через п'ять хвилин. Короткі розмови і великі стосунки зав'язуються всюди, починаючи з ліфта і закінчуючи чергою у туалет у торговому центрі. Так живе це місто", - йдеться у статті.

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