Журналісти з'ясували, що можна виносити з готелю як сувенір в Україні та за кордоном (відео)

Не лише капці, халати та рушники, а й навіть квіти та сантехніку - ці речі з готелів полюбляють прихопити із собою деякі туристи, повертаючись із відпочинку. Журналісти ТСН дослідили найкурйозніші випадки минулого року та з'ясували, що можна прихопити з готелю як сувенір в Україні і за кордоном.

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Більшість киян на запитання журналістів, що можна брати з готелю, заперечують звичку прихопити щось із номеру на згадку. Але фахівці готельного бізнесу твердять: буває, тягнуть усе, що трапляється під руку.

Так, спеціаліст з туристичного маркетингу Дмитро Виноградов пригадує випадок, який стався в елітному єгипетському готелі торік. Тоді українські туристи виносили з готелю в клунках фрукти, столові прибори, туалетний папір, краники для біде, лампочки з плафонів і навіть рослини, які були загорнуті у газети.

А ось російські туристи у червні минулого року прихопили з турецького готелю на додачу до всього ще й 5 літрів лікеру, який щодня зливали зі шведського столу. Тоді крадіїв змусили заплатити 250 доларів штрафу.

Адміністратор київського готелю розповідає, що в Україні з готелю можна забрати все, що загорнуте в одноразове пакування, окрім рушників та халатів. При цьому курйозів не пригадує. Мовляв, гості якщо й хотіли взяти халат, то лише із дозволю адміністарції.

Своєю чергою, наприклад, німецькі готельєри мають власний рейтинг найспокусливіших речей для туристів - рушники, халати та вішаки для одягу посідають перші місця. Часом, крадуть і побутову техніку - попри те, що за правилами забирати не можна нічого, навіть відкриті пляшечки з гелем для душу, бо це не сувеніри, а власність готелю.

Свої збитки від пропажі готельних сувенірів українські підприємці підраховують рідко, а от їхні німецькі колеги твердять - через такі випадки втрати сягають мільйонів євро. Але і ті, і ті поліцію викликають рідко - намагаються врегулювати конфлікт самостійно.