Раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни.

Ірландія зберегла можливість для вакцинованих від коронавірусу українців відвідувати цю країну у період пандемії, реагуючи на рішення ЄС виключити Україну з "зеленого списку".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців. Умови – повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу", – зазначив міністр.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacЯк зазначається на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС України", Ірландія визнає виключно вакцини, які затверджені Європейським агентством з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Pfizer-BioNtech, Spikevax (Moderna), та Janssen (Johnson&Johnson).

Ірландія визнає всі типи цифрових та паперових сертифікатів, які видаються Україною. У цю країну можна в’їхати за сертифікатом вакцинації у додатку "Дія", за паперовим сертифікатом з порталу "Дія" (з QR-code) або за паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем.

З 14 липня 2021 року всі подорожуючі мають обов’язково заповнити перед приїздом до Ірландії онлайн форму.

Якщо ви прибуваєте в Ірландію та маєте цифровий або паперовий COVID-сертифікат про повну вакцинацію або документ, який підтверджує факт, що ви вилікувалися від COVID-19 (далі одужання) протягом останніх 180 днів, вам не потрібно робити ПЛР-тест до виїзду в Ірландію.

У разі відсутності COVID-сертифікату про повну вакцинацію або документа, який підтверджує одужання від COVID-19, ви маєте надати результат негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до вашого прибуття.

При цьому, наявність негативного результату тесту на антиген не надають вам право на в’їзд в Ірландію.

У випадках, коли подорожуючі не можуть надати негативний результат ПЛР-тесту через постійний позитивний результат після одужання, тоді позитивний результат ПЛР-тесту буде прийнятним, якщо його було зроблено не менше ніж за 11 днів і не більше ніж за 180 днів до прибуття до держави.

Як повідмоляв УНІАН, раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни.

Водночас, голова МЗС Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України у країнах Європейського Союзу докласти зусиль задля збереження відкритості кордонів для українців в Євросоюзі. В МЗС зазначають, що офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України з "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу.

Автори: Марина Григоренко, Віталій Саєнко