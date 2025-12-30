'Укрзалізниця' відновлює рух поїздів через Коростень після російської атаки

Проїзд через Коростень було закрито близько тижня тому після обстрілу.

Державна компанія "Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів з Києва до Коростеня, рух яких було зупинено через атаку російських безпілотників 22 грудня, повідомляє залізничний монополіст у Telegram-каналі.

Згідно з повідомленням, з 30 грудня за своїм повним маршрутом курсуватиме електропоїзд №6617 Київ – Коростень. Крім того, в останній день року до Коростеня зі столиці поїдуть ще вісім електричок.

Мова йде про такі маршрути:

Відео дня

№6610 Коростень – Борщагівка;

№6601, №6607 Київ – Коростень;

№6614, №6626 Коростень – Київ;

№6620 Коростень – Святошин;

№6611 Борщагівка – Коростень;

№6621 Святошин – Коростень.

Удари Росії по українській залізниці - останні новини

22 грудня через російську атаку неподалік від Коростеня зійшов з колій вантажний потяг, що призвело до багатогодинних затримок у русі. В день аварії максимальний час затримки потягів становив сім годин. Через наслідки аварії, рух потягів через Коростень було закрито фактично на тиждень, а потяги прямували об’їзними маршрутами.

Раніше внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області компанія "Укрзалізниця" зафіксувала знеструмлення контактної мережі. Затримки руху поїздів тоді сягали понад шість годин.

Вас також можуть зацікавити новини: