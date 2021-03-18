В ході огляду людина повинна пред'явити негативний результат тесту, зробленого протягом останніх трьох діб, або довідку про перенесений за останні півроку COVID-19.

У південній Фінляндії з 18 по 31 березня на кордоні вводять обов'язкове тестування на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

В ході огляду людина повинна пред'явити негативний результат тесту, зробленого протягом останніх трьох діб, або довідку про перенесений за останні півроку COVID-19. Рішення стосується, зокрема, прикордонних пунктів у Ваалімаа, в аеропорту Гельсінкі-Вантаа і в морських портах Гельсінкі.

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Обов'язкову медичну перевірку будуть проходити всі, хто прибуває з країн, де заражуваність коронавірусом за останні два тижні була вище 25 випадків на сто тисяч населення.

Від обов'язкового медичного огляду звільняються тільки транзитні авіапасажири, а також водії вантажного транспорту та інші зайняті в логістичній галузі люди, якщо вони перетинають кордон по роботі.

Відмова від обов'язкового медичного контролю може призвести до штрафу або тюремного ув'язнення на термін до трьох місяців.

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Автор: Денис Прядко