Румунія вийшла на перше місце як країна з найменшою кількістю діалектів і дешевими мовними курсами.

Експерти програми для вивчення мов Preply визначили країни Європи, де найпростіше вивчити місцеву мову. Переможцем вельми несподівано виявилася сусідня з Україною Румунія.

Як пише express.co.uk, при складанні рейтингу враховувалася структура мови, кількість розмовних мов, акцентів і діалектів у кожній країні, а також середня вартість мовних курсів для іноземців.

У підсумку Румунія, де понад 90% населення говорять румунською мовою, вийшла на перше місце як країна з найменшою кількістю акцентів і діалектів. При цьому середня вартість уроку румунської мови в країні становить близько 15 доларів США – це третя за дешевизною вартість серед проаналізованих країн.

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Найзручніші країни Європи для вивчення мови

1. Румунія

2. Ірландія

3. Португалія

4. Сербія

5. Польща

6. Люксембург

7. Бельгія

8. Австрія

9. Словаччина

10. Великобританія

Як повідомляв УНІАН, раніше відома телеведуча-мандрівниця Саманта Браун розповіла, якої фрази варто уникати в чужій країні при першому зверненні до місцевих жителів. Відповідь виявилася вельми несподіваною: фразу "Do you speak English?" деякі можуть сприйняти як образу.

Замість цього, за її словами, варто вивчити кілька важливих фраз мовою тієї країни, до якої ви подорожуєте: вітаю, будь ласка, дякую і я не говорю... (підставити потрібну мову).

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