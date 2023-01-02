Відома мандрівниця дала пораду, які фрази рідною мовою країни, куди ви їдете, варто обов'язково вивчити.

Відома телеведуча-мандрівниця Саманта Браун стверджує, що приїжджаючи в неангломовні країни, туристам варто уникати фрази "Do you speak English?"("Чи ви говорите англійською?") при першому зверненні до місцевих жителів.

"Одна фраза, якої вам, безумовно, варто уникати під час поїздки за кордон, це, як не дивно, "Чи ви розмовляєте англійською?". Раніше я ставила це питання весь час, і просто спостерігала, як людина, до якої я зверталася, робила незадоволене обличчя. Коли ви вітаєте когось цією фразою, це може бути сприйнято або як виклик, або як образа", – цитує телеведучу видання The Sun.

Замість цього, за її словами, варто вивчити кілька важливих фраз мовою тієї країни, до якої ви подорожуєте: доброго дня, будь ласка, дякую та я не говорю... (підставити потрібну мову – ред.).

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Таким чином, зазначає Браун, місцеві жителі, в тому числі завдяки акценту, точно зможуть зрозуміти, що ви немісцеві. Одночасно їм буде приємно, що ви намагаєтеся звертатися до них їхньою мовою з поваги. Вже після цього ви можете уточнити у них, чи говорять вони англійською або іншою мовою, якою володієте ви.

"Я гарантую, що в такому випадку люди зроблять все можливе, щоб допомогти", – додала мандрівниця.

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