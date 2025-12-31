Ryanair назвав п'ять напрямків, на які туристам варто звернути увагу в 2026 році

Саме ці п'ять міст наразі є найпопулярнішими в маршрутній сітці авіакомпанії.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair представив свій список із п'яти туристичних напрямків, на які мандрівникам варто звернути увагу у 2026 році.

Як зазначається на сайті авіакомпанії, саме вони наразі є найпопулярнішими в її маршрутній сітці, що налічує понад 235 пунктів призначення.

Топ-5 напрямків на 2026 рік від Ryanair

Словацька столиця швидко стає одним із найпривабливіших напрямків для коротких поїздок у Європі, поєднуючи багату історію із сучасною чарівністю. На літо 2026 року Ryanair запланувала рекордний розклад на 33 маршрути в це місто, відоме своїм середньовічним Старим містом і приголомшливими краєвидами на замки. Очікується, що це дасть авіакомпанії змогу збільшити пасажиропотік до Братислави на більш ніж 70%.

Тирана, Албанія

Жвава столиця Албанії – це місто, де барвисті вулиці, галасливі кав'ярні та приголомшливі гірські пейзажі створюють незабутні враження від подорожі. У квітні 2026 року Ryanair відкриє свою нову базу з трьох літаків у Тирані, пропонуючи регулярні рейси (450 на тиждень) за 33 маршрутами.

Пескара, Італія

Італія залишається одним із найпопулярніших напрямків у Європі, пропонуючи приголомшливі берегові лінії, історичні міста та кухню світового класу. Влітку 2026 року Ryanair виконуватиме сотні рейсів за 21 маршрутом у це затишне місто на Адріатичному узбережжі, відоме своїми чудовими пляжами.

Рабат, Марокко

У 2026 році Ryanair відкриє свою нову базу в історичній столиці Марокко, розмістивши там два літаки. Це дасть змогу авіакомпанії збільшити кількість маршрутів до Рабата до 20, з'єднавши з ним кілька великих європейських міст.

Перлина польського балтійського узбережжя отримає значний імпульс у 2026 році завдяки рекордному розкладу рейсів Ryanair, що включає 43 маршрути. Відомий своїм мальовничим Старим містом, приголомшливою набережною і багатою морською історією, Гданськ пропонує ідеальне поєднання культури і відпочинку.

Інші ідеї для подорожей у 2026 році

