Туристи не поспішають бронювати відпустки на літо 2026 року, побоюючись скасування рейсів.

Авіакомпанії по всій Європі знижують ціни на літні рейси, щоб залучити мандрівників, які відклали купівлю квитків через побоювання, що нестача авіаційного палива зірве їхні плани на відпустку.

Як пише Financial Times, авіаперевізники, турагенти та аналітики в один голос заявляють, що туристи не поспішають бронювати відпустки на тлі попереджень, що через викликану війною в Ірані паливну кризу авіакомпаніям доведеться скасовувати рейси.

"Ми живемо в епоху, подібну до тієї, яку ми спостерігали під час пандемії. Як і раніше, відсутня ясність у довгостроковій перспективі", – сказав інвесторам гендиректор Turkish Airlines Мурат Шекер.

Згідно з проведеним Financial Times аналізом найдешевших тарифів на Google Flights, з початку квітня, коли з'явилися перші широко поширені попередження про нестачу авіаційного палива, ціни на рейси до деяких з найпопулярніших напрямків у Південній Європі почали падати.

У період з 9 квітня по 6 травня вартість авіаквитків на тижневу поїздку в липні знизилася по 27 із 50 найпопулярніших європейських маршрутів до Середземномор'я. Ціни впали на 10% і більше на 15 маршрутах, включаючи рейси з Гітроу до Ніцци, з Манчестера до Пальми та з Гатвіка до Барселони, тоді як падіння цін на рейси між Міланом і Мадридом сягнуло 44%.

При цьому журналісти встановили, що на маршрутах, де ціни зросли, зміни були менш значними.

За словами аналітика Barclays Ендрю Лоббенберга, у міру того, як галузь вступає в пік літнього сезону, авіакомпанії та туристичні компанії ведуть "гру на довіру" зі споживачами, намагаючись переконати їх бронювати квитки.

"Люди неохоче бронюють, вони бронюють пізно, і авіакомпаніям та туристичним компаніям доводиться стимулювати їх нижчими цінами", – пояснив він.

Водночас дослідження Ipsos показало, що п'ята частина опитаних британських споживачів цього року перейшла з міжнародних поїздок на внутрішні, а ще п'ята частина розглядає таку можливість.

"У короткостроковій перспективі існує елемент невизначеності, люди не знають, що станеться, чи втратять вони роботу, чи зможуть заправити машину, є певний рівень нерішучості", – сказав гендиректор угорського бюджетного авіаперевізника Wizz Air Йожеф Вараді.

Як і інші керівники авіакомпаній, які прагнуть збільшити кількість бронювань, він попередив, що очікування може призвести до підвищення цін.

Британські EasyJet і British Airways також спробували заспокоїти споживачів, пообіцявши не додавати плату за авіаційне паливо або інші надбавки до вже заброньованих літніх квитків.

"Ми розуміємо, що глобальні події можуть вплинути на впевненість мандрівників на даний момент, але ми вважаємо, що кожен має право бронювати свої рейси та відпочинок з упевненістю", – заявив генеральний директор EasyJet Кентон Джарвіс.

Аналітики зазначають, що хоча Європа менш залежна від імпорту гасу з Ормузької протоки, ніж Азія, регіон отримує паливо зі США, а їхні запаси, ймовірно, все одно будуть обмежені, якщо водний шлях залишиться закритим на кілька місяців.

Лоббенберг з Barclays підрахував, що влітку може бути скасовано 5-15% рейсів, в основному залежно від того, чи буде повністю відкрита Ормузька протока. Пасажири, які вже забронювали квитки, ймовірно, будуть переведені на рейси, що не скасовані, тоді як ціни на місця, що залишилися, значно зростуть для тих, хто ще не забронював, попередив він. Зрештою, за його прогнозом, переважна більшість рейсів все одно виконуватиметься: "Небо не буде порожнім".

Як різні авіакомпанії реагують на паливну кризу 2026

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив, що не змінюватиме розклад своїх авіарейсів щонайменше до березня 2027 року через зростання цін на паливо. Також у системі бронювання авіаперевізника поки що не спостерігається різких коливань цін на квитки.

А ось найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скорочення 20 тисяч ближньомагістральних рейсів цього літа, щоб зменшити витрати на авіаційне паливо. У першу чергу під удар потрапили збиткові рейси, які не розпродаються повністю.

Тим часом найбільша авіакомпанія Британії British Airways вже анонсувала підвищення цін на квитки через кризу з постачанням палива.

Своэю чергою популярний американський лоукостер Spirit Airlines взагалі не пережив паливну кризу – 2 травня 2026 року він несподівано оголосив про припинення роботи.

