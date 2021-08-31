Росіянка з сім’єю приїхала до Криму та залишилась невдоволеною.

Приїжджа росіянка розповіла про нестерпний відпочинок в окупованому РФ Криму.

Враженнями жінка поділилася в блозі Яндекс: Дзен "Крим. Тільки їсти й плакати".

Туристка разом з іншими співгромадянами відпочивала у популярному Тарханкут.

"Людей на мис везуть цілими автобусами. Звісно, люди, подолавши немаленьку відстань до узбережжя західного Криму, хочуть їсти. Але вибору немає, просто біля узбережжя в людному місці відчинене одне кафе, у якого немає конкуренції", – розповіла жінка.

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"Прикро стало за себе і за своїх співвітчизників, які приїхали сюди на відпочинок. Ми, як і всі, побачивши повні чани їжі, зайшли на вогник. Взяли меню – а там ціни кінські: шурпа коштує, як у ресторані – 300 рублів за порцію. Плов – 300 рублів, рис і один шматочок жорсткого м’яса, донька так і не змогла його з’їсти, поїла трохи рису", – уточнила росіянка.

Овочева нарізка за 200 рублів, скаржиться жінка, вся залишилися на тарілці. За обід росіяни віддали 1310 рублів.

"Якщо чесно, я таких цін не бачила навіть у дуже хороших кафе Криму і Краснодарського краю", – написала туристка.

Жінка додала, що її співвітчизники поскупилися віддавати такі гроші за їжу "і взяли всього по мінімуму". Громадянка РФ підкреслила, що деякі російські сім’ї заощаджують весь рік, щоби відпочити на окупованому півострові.

"І ось, Крим я дуже люблю, але не такий", – ображено відповіла росіянка.

Раніше мешканці окупованого Росією Криму були роздратовані приїжджими відпочивальниками. А 2 серпня в мережі опублікували відео перепалки кримчанина з приїжджим росіянином.

Автор: Іван Бойко