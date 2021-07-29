Туристи масово скаржаться на відсутність нормальної інфраструктури на півострові, високі ціни й погані умови в готелях.

У розпал туристичного сезону 2021 ціни на відпочинок в окупованому Криму злетіли до вкрай небувалих висот. Але одразу після потопу на анексованому півострові кількість відпочивальників помітно зменшилася.

Про це йдеться в сюжеті ICTV, опублікованому на YouTube-каналі.

Так, через сходження селевих потоків після сильних злив сталося забруднення води в морі, людям заборонили купатися на ялтинських пляжах. Плюс до всього, РФ відновила авіасполучення з Туреччиною, і багато росіян зробили вибір не на користь "кримнаш", а на користь турецького сервісу.

Читайте такожНазвано найпопулярніші аеропорти в Україні за підсумками 2020 року"Для тих жителів "великої й духовної країни", які все-таки вирушили у відпустку на анексований півострів, відпочинок тут став справжнім відкриттям: мобільний оператор увімкнув роумінг, тож інтернет коштує недешево, щоб придбати місцеву сім-карту, в Миколаївці доведеться заплатити 700 рублів", - розповіли журналісти.

Так, одних відпочивальників в окупованому Криму дуже здивувала відсутність нормальної інфраструктури, сервісу, високі ціни й умови життя в аж ніяк не дешевих готелях.

"Інших на відпочинку в ступор ввела цілковита необлаштованість місцевих пляжів і тотальна загородженість курортів Криму, що закриває вільний доступ до пляжів і моря", — йдеться в сюжеті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що росіяни незадоволені цінами на відпочинок у Криму. Цього року вартість відпочинку на окупованій території стала ще вищою, а сервіс та умови за роки після анексії не покращилися.

Автор: Ольга Робейко