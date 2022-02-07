Українці зможуть потрапити до Марокко лише за наявності сертифікату вакцинації, ПЛР-тесту та візи.

Королівство Марокко з 7 лютого 2022 року знову відкрило кордони для іноземних туристів.

Це стало можливим завдяки тому, що популярна африканська країна відсьогодні відкриває повітряний простір після припинення польотів у листопаді минулого року через спалах штаму коронавірусу "Омікрон".

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Згідно з оновленими даними на інтерктивній карті МЗС України, з 7 лютого 2022 року в’їзд до Марокко дозволений пасажирам усіх категорій (громадянам України та іноземцям), що прибувають з України, у тому числі транзитом через територію третіх країн, за умови обов’язкового пред’явлення сертифікату вакцинації з QR-кодом (визнаються усі доступні в Україні вакцини), сумісним зі стандартом ЄС, та негативного ПЛР-тесту, зробленого не більш як за 48 годин до моменту реєстрації на авіарейс, а також належним чином заповненого "санітарного формуляру". При цьому від дітей віком від 6 до 18 років вимагається лише наявність негативного ПЛР-тесту.

По прибутті до Марокко у всіх без винятку пасажирів віком старше 6 років буде відбиратися експрес-аналіз на антитіла у спеціальних центрах, облаштованих безпосередньо в приміщеннях аеропортів. Там же вибірково можуть відбиратися також додаткові ПЛР-тести.

При цьому особи, чий екпрес-аналіз покаже позитивний результат при відсутності суттєвих симптомів захворювання, підлягатимуть самоізоляції за місцем проживання в Марокко або в готелі для туристів, термін якої визначатиметься в залежності від чинних на день приїзду санітарно-епідеміологічних вимог. Особи з більш вираженою симптоматикою захворювання підлягатимуть госпіталізації в державних або приватних медичних закладах.

Крім того, в МЗС нагадали, що українцям для в'їзду до Марокко потрібно оформити візу.

Як раніше повідомляв УНІАН, протягом лютого 2022 року Австралія, яка залишалася закритою для іноземних туристів два роки, знову відкриє свої кордони для вакцинованих мандрівників.