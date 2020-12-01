Зараз Індія знаходиться у "зеленій" зоні / фото ua.depositphotos.com
Авіакомпанія МАУ запускає авіарейс Київ-Делі.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба авіакампанії.
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"Враховуючи велику кількість запитів, 4 грудня ми знову запускаємо рейс Київ — Делі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найдешевший квиток у цьому напрямку коштуватиме $366.
Країни "зеленої" зони:
- Станом на 27 листопада Індія потрапила до "зеленої" зони.
- По поверненню з Індії не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.
- Водночас, слід розуміти, що віднесення країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.
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