4 грудня МАУ запускає рейс Київ - Делі.

Авіакомпанія МАУ запускає авіарейс Київ-Делі.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба авіакампанії.

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"Враховуючи велику кількість запитів, 4 грудня ми знову запускаємо рейс Київ — Делі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найдешевший квиток у цьому напрямку коштуватиме $366.

Країни "зеленої" зони:

Станом на 27 листопада Індія потрапила до "зеленої" зони.

По поверненню з Індії не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас, слід розуміти, що віднесення країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

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Автор: Катерина Лиманська