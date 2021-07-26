Користувачі мережі повідомляють, що медузи пропали і на косі Пересип, і на Арабатській стрілці.

У курортній Кирилівці (Азовське море, Запорізька область) пройшла навала медуз.

Про це повідомляють користувачі мережі.

"Кирилівка сьогодні! Медузи пішли. Друзі, нарешті можна сміливо купатися в морі! Медуз майже немає, тіло не щипає! І не так жарко, як було!"- зазначив у своєму Instagram турист Євген Гуртовенко.

У коментарях у нього поцікавилися, яка ситуація на косі Пересип - курортному регіоні Кирилівки, на що він відповів: "На Пересипі не знаю, але думаю, так само як і на Федотовій. Сьогодні море просто вогонь! Я купався постійно", - похвалився Гуртовенко.

Про відсутність медуз на косі Пересип повідомили на YouTube-каналі "Кирилівка.укр".

Також там показали відео з Арабатської стрілки, на якому видно, що медузи також зникли з пляжу.

У липні на пляжах Азовського моря спостерігалася справжня навала медуз. Відпочивальники на курортах Арабатської стрілки і Запорізької області скаржилися, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове зближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Автор: Денис Прядко