Вже у 2021 році має розпочатися реновація перших трьох об'єктів у зоні відчуження.

На Чорнобильську зону відчуження чекає багатомільйонна програма реновації, в рамках якої буде відновлено цілу низку туристичних об'єктів.

Про це повідомляє "Новое время".

Тільки цього року в рамках програми "Чорнобиль.Збереження" заплановано початок реновації перших трьох об'єктів: кафе "Прип'ять", автовокзалу та однієї з покинутих 16-поверхівки.

Крім того, будуть створені кілька музеїв (зокрема, музеї на "Дузі" і пам'яті ліквідатора аварії Володимира Правика) та реконструйовано КПП "Дитятки".

Читайте такожУ Чорнобиль і Канів планують запустити туристичні тури ДніпромЗа словами операційного директора проектного офісу Ілони Шнейдер, на реноваційну програму в 2021 році виділили 30 млн гривень.

Своєю чергою, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк попередила про майбутній повний аудит зони відчуження. Після нього може початися консервація туристичних об'єктів і розвиток промисловості в зоні.

Як вже повідомляв УНІАН, наприкінці 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України заявило про плани домагатися включення Чорнобильського комплексу до списку спадщини ЮНЕСКО.

Автор: Станислав Кожемякин