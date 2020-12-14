Зробити це хочуть до 31 березня 2021 року.

Міністерство культури та інформаційної політики планує подати Чорнобильський комплекс у попередній список спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

"Команда МКІП до 31 березня 2021 планує подати Чорнобильський комплекс у попередній список спадщини ЮНЕСКО. Щоб мати змогу на консервацію та реставрацію окремих об’єктів місця-пам’яті. Майбутні покоління мають побачити все на власні очі та усвідомити масштаби трагедії квітня 1986 року. Про те, як колись одна ніч перетворила перспективне молоде місто Прип'ять на привида", - зауважив міністр.

Аварія на ЧАЕС: що відомо

Читайте такожМісце, де час зупинився назавжди: проект «МандруйУкраїною» у новому ролику запросив українців до Чорнобиля (відео)

На початковому етапі для мінімізації наслідків величезного викиду радіоактивних речовин до робіт залучалися військовослужбовці строкової служби. З літа 1986 і далі величезний обсяг робіт виконували залучені військові запасу та вільнонаймані працівники. За неповними даними, через чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. Працювали вахтовим методом – приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації та їхали назад. На зміну їм прибували інші.

За різними даними, лише за один місяць після Чорнобильської катастрофи від отриманого опромінення загинуло від 30 до 200 пожежників і працівників АЕС.

Задля запобігання розповсюдженню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор й накрили спеціальним "саркофагом".

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Леся Лещенко