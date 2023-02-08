Одразу кілька досліджень показали, що найбезпечнішими є середні місця в хвостовій частині літака.

Незважаючи на те, що смертельні авіакатастрофи трапляються досить рідко, кожна з них привертає підвищену увагу і змушує мандрівників задуматися, в якій же частині літака найбільше шансів вижити при аварії.

Щоб відповісти на це питання, авіаексперти провели цілу серію досліджень, і зійшлися на думці, що найбезпечнішими є середні місця в хвостовій частині літака. Хоча і уточнили, що багато чого буде залежати від характеру і причини інциденту.

Зокрема, CNN наводить приклад авіакатастрофи United Flight 232 в Сіу-Сіті, штат Айова, в 1989 році, коли 184 з 269 осіб на борту вижили. Більшість тих, хто вижив, сиділи позаду першого класу, ближче до носа літака.

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Тим не менш, дослідження TIME, в якому вивчалися дані про авіаційні аварії за 35 років, показало, що найнижчий рівень смертності спостерігається на середніх задніх сидіннях літака: 28% в порівнянні з 44% для сидінь в центральній частині.

Як зазначає видання, сидячи поруч з виходом, пасажир буде найближче до виходу в разі надзвичайної ситуації, однак за умови, що з цього боку немає вогню. І оскільки крила літака зберігають паливо, це робить центральні ряди не найбезпечнішим варіантом.

Водночас, якщо пасажир знаходиться ближче до носа літака, він може постраждати раніше тих, хто ззаду. А ось більш безпечними середні місця, порівняно з кріслами біля вікна або біля проходу, називають через наявність так званого "буфера", що забезпечується наявністю людей з обох сторін.

Таку ж теорію наводить The Sun з посиланням на інші подібні дослідження. Так, Aviation Safety Network проаналізувала 65 авіакатастроф і виявила, що задні сидіння були найбезпечнішими більш ніж в половині інцидентів, грунтуючись на показниках виживання.

"Я не можу придумати нічого, що зробило б сидіння попереду більш безпечним, в реальній аварії найкращі шанси на виживання зазвичай у тих, хто сидить позаду", – заявив в коментарі Express виконавчий директор Aviation Safety Network Харро Рантер.

При цьому експерти відзначають, що тип надзвичайної ситуації багато в чому буде визначати виживаність. Наприклад, в разі зіткнення з горою шанси на виживання будуть мінімальні. Посадка в океан носом вперед також зменшить шанси на виживання.

Водночас авіаексперти заспокоюють, що пілоти навчені максимально можливій мінімізації потенційного ризику в надзвичайній ситуації. Вони будуть намагатися уникати зіткнення з горами і шукати рівне місце, наприклад, відкрите поле, щоб приземлитися якомога м'якше. Тим часом, техніка посадки в воду вимагає оцінки стану поверхні та спроби приземлитися між хвилями під нормальним кутом посадки.

Крім того, літаки спроектовані так, щоб бути максимально надійними в надзвичайних ситуаціях. Виробники розробляють нові літаки з більш композитних матеріалів, здатних витримувати навантаження в польоті. У цих конструкціях крила не є жорсткими і можуть згинатися, щоб витримувати екстремальні навантаження і запобігати руйнуванню конструкції.

При цьому наголошується, що насправді головна причина, по якій бортпровідники нагадують пасажирам про необхідність пристебнути ремені безпеки, полягає не в ризику аварії, а в "турбулентності ясного неба", яку можна зазнати в будь-який час на великих висотах. Саме це погодне явище може завдати найбільшої шкоди пасажирам і літакам.

Крім того, зазначається, що, як правило, більші літаки мають більше конструкційного матеріалу і, отже, більшу міцність, щоб протистояти тиску на висоті. Це означає, що вони можуть забезпечити додатковий захист у надзвичайних ситуаціях, але це, знову ж таки, сильно залежить від тяжкості надзвичайної ситуації. Це не означає, що потрібно обов'язково бронювати рейси на найбільшому літаку, який тільки можна знайти.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіапасажирам розповіли, де найгірше сидіти в літаку при турбулентності. Як виявилося, "повітряні стрибки" найсильніше відчуваються в задній частині літака. А ось найстійкіша частина літака знаходиться над крилами.

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