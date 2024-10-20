Гірське село Папінго розташоване прямо в національному парку Вікос-Аоос.

Красиве гірське село в Греції розташоване просто поруч із тим, що часто називають "найглибшою ущелиною" Європи.

Це село називається Папінго і розташоване в північно-західному регіоні материкової Греції. У ньому проживає трохи більше 220 осіб. Як пише Express, мальовниче місце насправді складається з двох сіл: Мегало Папінго і Мікро Папінго.

Дорогою до села туристи можуть побачити монастир Агіа Параскеві у візантійському стилі, який датується 18 століттям.

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Особливу атмосферу Папінго створюють його бруковані вулиці, величні особняки, красиві фонтани і старі візантійські церкви, засновані на традиційній місцевій архітектурі.

Але найголовніша визначна пам'ятка села не в архітектурі, а в його розташуванні. Воно розташоване в національному парку Вікос-Аоос біля ущелини Вікос - найглибшої в Греції, якщо не в Європі.

Вікос занесено до Книги рекордів Гіннесса як ущелину з "найбільшою глибиною відносно своєї ширини". Ущелина розташована між горами Пінд, на південних схилах гори Тімфе. Її довжина становить 32 км, ширина - 2,5 км, а глибина - до 1,35 км.

Вона приваблює безліч туристів і альпіністів з усього світу, оточена листяними лісами і увінчана засніженою горою.

Ще однією визначною пам'яткою ландшафту є низка скельних басейнів, відомих як Колімбетрес (купіль для хрещення) або Овірес Роговоса, що були утворені у вапняку струмком, що стікає з гори Тімфе.

Туристи, які бажають відвідати Папінго, можуть долетіти літаком до аеропорту поблизу, а далі рекомендується орендувати машину, щоб дістатися до села. Однак на території самого села заїжджих дворів немає, але вони є в сусідньому селі.

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Влада Греції, яка раніше вирішила запровадити збір у розмірі 20 євро для круїзних туристів за відвідування популярних островів Санторіні та Міконос, заявила про нові заходи, спрямовані на протидію надмірному туризму та вирішення житлової кризи в країні.

Грецька влада анонсувала заборону на видачу нових ліцензій на короткострокову оренду житла в трьох районах у центрі Афін, яка діятиме щонайменше рік, починаючи з 1 січня 2025 року.

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