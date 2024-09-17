Грецька влада вирішила запровадити нові обмеження у сфері туризму, що зачіпають житловий сектор.

Влада Греції, яка раніше вирішила запровадити збір у розмірі 20 євро для круїзних туристів за відвідування популярних островів Санторіні та Міконос, заявила про нові заходи, спрямовані на протидію надмірному туризму та розв'язання житлової кризи в країні.

Як пише Reuters, грецька влада анонсувала заборону на видачу нових ліцензій на короткострокову оренду житла в трьох районах у центрі Афін, яка діятиме щонайменше рік, починаючи з 1 січня 2025 року, але може бути продовжена.

Одночасно уряд Греції підвищив податок на таку оренду житла для відпочинку і зобов'язався надати домовласникам стимули для переходу на довгострокову оренду.

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Як і багато інших європейських туристичних напрямків, Греція прагне збалансувати прибуткову галузь, яка підживлюється такими онлайн-платформами, як Airbnb, з потребами місцевих жителів, що стикаються з нестачею житла і зростанням вартості життя через наплив туристів.

Зараз, оскільки багато домовласників вибирають більш прибуткову короткострокову оренду для своєї нерухомості, афінянам складно знайти доступне житло для оренди.

"Я шукала дім вісім-дев'ять місяців і зрештою зупинилася на тому, в якому зараз перебуваю. Навіть у той період пошуків, коли я розширювала коло розглянутих мною районів, я не знайшла нічого, що могла б собі дозволити утримувати", – розповіла 34-річна працівниця приватного сектору Альма Лазі, яка проживає в центральному районі Афін Панграті.

Як повідомляв УНІАН, раніше жителі Будапешта проголосували за заборону короткострокової оренди в головному туристичному районі міста.

Також про плани запровадити обмеження на таку оренду заявили в Барселоні та на Канарських островах – це одні з найпопулярніших туристичних напрямків Іспанії, які особливо потерпають від напливу мандрівників.

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