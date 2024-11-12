Усього за три-чотири години з французької столиці можна буде доїхати до курортних містечок Шамбері та Сен-Жан-де-Мор'єн.

Франція є однією з найпопулярніших країн Європи серед любителів гірськолижного відпочинку, і ось тепер до її двох популярних містечок в Альпах буде легше дістатися.

Як повідомляє RailTech, італійська залізнична компанія Trenitalia оголосила про розширення своєї лінії "Париж-Ліон" для обслуговування двох нових напрямків в альпійському департаменті Савойя: Шамбері та Сен-Жан-де-Морьєн.

Повідомляється, що кожні вихідні з 15 грудня до 30 березня лижники і просто любителі гір зможуть лише за три години дістатися з французької столиці до гірськолижних курортів Савойї на знаменитих швидкісних поїздах Frecciarossa.

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Згідно з інформацією на сайті з бронювання квитків Trenitalia, прямий поїзд буде виїжджати з Ліонського вокзалу Парижа о 7:30 ранку, а вже о 10:43 він прибуватиме на станцію Шамбері-Шаль-ле-О. Об 11:26 цей же поїзд прибуватиме до Сен-Жан-де-Мор'єна.

Ціни на квитки до обох містечок стартують від 28 євро. Однак варто врахувати, що чим ближче до дати виїзду, тим дорожчими вони будуть. Крім того, є ризик, що ближче до виїзду всі квитки будуть розкуплені.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що в лютому 2025 року European Sleeper запустить новий прямий нічний поїзд, який з'єднає низку популярних туристичних напрямків одразу в п'яти країнах Європи – з Брюсселя (Бельгія) до Венеції (Італія). Дорогою він також робитиме зупинки в Нідерландах, Німеччині та Австрії, зокрема недалеко від популярних альпійських гірськолижних курортів.

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