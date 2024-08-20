Новий маршрут European Sleeper проїде Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Австрію та Італію.

Приватний залізничний перевізник European Sleeper незабаром запустить новий прямий нічний поїзд, який з'єднає низку популярних туристичних напрямків одразу в п'яти країнах Європи – від Брюсселя (Бельгія) до Венеції (Італія).

Як йдеться в повідомленні пресслужби компанії, перший рейс вирушить із бельгійської столиці 5 лютого 2025 року, а далі в лютому і березні поїзди курсуватимуть приблизно двічі на тиждень.

Зазначається, що цей розклад враховує шкільні канікули та пік сезону зимових видів спорту, а також забезпечує зручний варіант поїздки на знаменитий карнавал у Венеції.

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Поки що маршрут планується як сезонний. Виїжджаючи з Брюсселя (Бельгія), він робитиме зупинки в Нідерландах (Антверпен, Роттердам, Утрехт), Німеччині (Кельн, Мюнхен), Австрії (Інсбрук) та Італії (Верона, Венеція), зокрема, проїжджаючи Баварські та Австрійські Альпи і досягаючи берегів Адріатичного моря.

Поки що компанія показала попередній розклад руху поїзда з виїздом з Брюсселя о 17:00 і прибуттям до Венеції о 14:00 наступного дня, проте точний час буде оприлюднено пізніше після уточнення всіх деталей з місцевими транспортними органами в кожній країні.

Ціни на квитки на новий зимовий маршрут буде оголошено найближчим часом, бронювання офіційно відкриється з 1 вересня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше European Sleeper запустив нічний потяг "Брюссель – Прага", який також потяг з'єднує чотири європейські столиці – Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Чехії.

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