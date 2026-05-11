Археологи відкрили гробницю невідомої цивілізації, вщент забиту золотом (фото)

Вони натрапили на запечатане поховання, яке приховувало не лише дорогоцінності, а й таємницю народу без імені.

У Панамі археологи відкрили унікальну золоту гробницю, яка належала таємничому суспільству, що зникло понад тисячу років тому. Про це повідомляє Міністерство культури Панами на офіційній сторінці у Facebook.

Як зазначається, у гробниці знайшли людські рештки, оточені неймовірною кількістю золотих артефактів. Дослідники наголошують, що про це суспільство не залишилося жодних письмових свідчень, тому його історію доводиться збирати буквально по шматочках.

Об'єкт був наповнений золотими орнаментами, розташованими з дивовижною точністю. Як вважають експерти, предмети не були розкидані випадково – їх розмістили навмисно і майже церемоніально.

Відео дня

"Золоті пластини та пендати (підвіски або кулони - ред УНІАН) оточували людські рештки", – йдеться у повідомленні.

Дослідники відмічають, що кожна деталь, від положення прикрас біля голови та грудей до символіки на металі, вказує на високий статус похованої особи та складну ритуалну поведінку.

На їх думку, люди, які створили цю гробницю, належали до культури Гран Кокле. Вони населяли територію сучасної Панами, проте не залишили по собі жодного імені чи зафіксованого слова. А золоті предмети не були валютою – "ймовірно, їх носили як прикрасу" і давали лише тим, хто займав високі культурні посади.

Наразі фахівці намагаються розгадати символіку знайдених предметів, деякі з яких нагадують тварин, а інші є абстрактними.

Інші знахідки

Раніше УНІАН писав, що у Норвегії під поваленим деревом чоловік випадково знайшов фрагмент рідкісних золотих піхов меча віком близько 1500 років. Археологи вважають, що цей предмет належав елітному воїну та міг бути частиною ритуального підношення богам. Ймовірно, артефакт спеціально закопали під час періоду голоду або соціальних потрясінь. Знахідка прикрашена складними орнаментами зі змієподібними мотивами, характерними для скандинавського мистецтва VI століття.

Вас також можуть зацікавити новини: