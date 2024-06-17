Аналітики відзначають великий інтерес туристів до розкішних бюджетних подорожей, спортивних подій і міжнародних поїздок потягом.

Літо – традиційно найпопулярніший час для відпусток, коли мільйони туристів вирушають у мандри по всьому світу, щоб добряче відпочити та запастися силами на новий навчальні/робочий рік. Утім, нерідко у відпускні плани втручаються зовнішні чинники – від екстремальної спеки до питань безпеки, змінюючи літні вподобання мандрівників.

Аналітики Google вивчили свіжі дані пошукових системи, щоб визначити головні туристичні тренди, які переважатимуть влітку 2024 року.

За їхніми прогнозами, попит на подорожі поб'є рекорди у 2024 році, а великий інтерес туристів спостерігається до розкішних бюджетних подорожей і міжнародних поїздок потягом. Крім того, кількість поїздок Європою збільшує велика кількість спортивних подій.

Відео дня

"Однак, незважаючи на те, що глобальні спортивні події призводять до різкого збільшення заповнюваності місцевих готелів на кілька місяців наперед, не всі ще повністю реалізували свої літні плани. Нове дослідження показує значне зростання спонтанних поїздок: 48% європейських бронювань у серпні минулого року було зроблено за тиждень до від'їзду. Крім того, змінилася сезонність. Бронювання готелів наразі "розтягують" пік літнього сезону, оскільки люди шукають співвідношення ціни та якості", – йдеться у звіті Google.

Доступна розкіш

Мандрівники жадають розкішного відпочинку від повсякденної суєти, але, оскільки вартість життя продовжує впливати на особисті фінанси людей, вони також шукають співвідношення ціни та якості. Це прагнення проявляється в Google Trends, де в категорії подорожей відзначається більше запитів за словами "найкраще", ніж "дешеве".

Аналітики зазначають, що, згідно з аналізом, 54% мандрівників готові платити за підвищення класу проживання, а 47% готові – за покращення обслуговування рейсу чи поїзда, якщо це не обійдеться їм надто дорого, а також платити більше за проживання в бутик-готелі.

Ще один спосіб розвитку тенденції доступної розкоші – це зростання популярності "напрямків-обманок": бюджетних місць, що мають усю чарівність і розкіш своїх популярніших аналогів.

Спорт, музика, розваги

Літні місяці – найкращий сезон для масштабних спортивних і культурних заходів, проте цей рік буде особливо насиченим: в самій тільки Європі цього літа пройдуть Олімпійські та Паралімпійські ігри у Франції та Євро-2024 у Німеччині. У зв'язку з цим Euromonitor прогнозує, що продажі пакетів глобального спортивного туризму зростуть на 15%.

Ще один імпульс для подорожей – музичні концерти та фестивалі. На це літо випадає європейський етап туру поп-ікони Тейлор Свіфт Eras, який точно зробить свій внесок у місцеву економіку.

Міжнародні поїздки на поїзді

Екотуризм не є новою тенденцією в галузі, проте цього року подорожі потягом набули особливого значення, включно з поїздками з ночівлею. Вони можуть зробити далекі подорожі зручнішими та самі по собі є унікальним досвідом, адже дуже цікаво заснути в одній країні, а прокинутися наступного дня зовсім в іншій.

За даними Euromonitor, залізничний транспорт є найбільш швидкозростаючою категорією подорожей у світі. Вони відзначають зростання більш ніж на 35% у 2023-2024 роках, водночас третина екомандрівників кажуть, що надають перевагу поїздам, а не авіаперельотам.

Це пов'язано з тим, що уряди заохочують альтернативні види транспорту: французький парламент забороняє рейси на короткі відстані, а такі країни, як Іспанія та Німеччина, запроваджують великі знижки та безкоштовні залізничні перевезення. При цьому Google Search тепер пропонує варіанти маршрутів поїздів, якщо є хороша альтернатива перельоту.

"Європейці дедалі частіше подорожують у сусідні країни, і залізничний транспорт відіграє дедалі важливішу роль. Минулого року ми спостерігали зростання транскордонних поїздок на 122% порівняно з періодом до Covid, до того ж лідирувала Італія зі зростанням кількості транскордонних поїздок потягом на 220%. Ми з нетерпінням очікуємо подальшого зростання залізничних перевезень і відкриття нових міжнародних і нічних маршрутів. Наприклад, ми щойно додали до нашої платформи новий європейський спальний вагон, який курсує з Брюсселя до Праги кілька разів на тиждень і стане щоденним у 2025 році", – розповів віцепрезидент з розвитку Trainline Сакші Ананд.

Допомога штучного інтелекту

Аналітики відзначають неймовірне зростання використання технологій штучного інтелекту в туристичній індустрії, особливо корисних інструментів, які знімають стрес під час планування поїздки.

Наприклад, застосунки на базі AI, такі як Hopper, допомагають мандрівникам знаходити найкращі пропозиції готелів та авіаквитків, а такі інструменти, як Google Search, Maps і Lens, розвиваються завдяки новим можливостям штучного інтелекту, перетворюючи їх на зручні планувальники поїздок і місцеві путівники.

Також з'являються спеціальні планувальники поїздок із додатковими функціями. Наприклад, Layla, який поєднує штучний інтелект із соціальними мережами для обміну ідеями та невеликими відеороликами, а також південноафриканська онлайн-турагенція Travelstart, що використовує чат-бот зі штучним інтелектом для поліпшення якості бронювання та надання персоналізованих пропозицій для подорожей.

Як раніше повідомляв УНІАН, останнім часом одразу два тренди набирають популярності на ринку житла для туристів – капсульні готелі та обмін будинками.

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