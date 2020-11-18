Під загрозою опинилися не лише відпустки і задоволення від катання на лижах і сноубордах, а цілі економіки гірських регіонів.

В 2020 році сезон лиж почався так само, як він закінчився в 2019-му - карантином через коронавірус. В березні, коли інфекція почала поширюватися світом, курорти в Альпах і Колорадо стали ранніми розплідниками COVID-19. Це призвело до масового поширення вірусу серед гостей і перевезення його в десятки країн.

Читайте такожСтало відомо, які закордонні напрямки українці найчастіше обирають для зимового відпочинку 2020Про це пише Bloomberg, пропонуючи "перескочити" в кінець жовтня. На той час курорти Австрії вже пройшли через виснажливий процес зупинки й запуску підйомників через урядові розпорядження, націлені стримати другу хвилю коронавірусу в Європі.

Все це закладає основу для драматичного й непередбачуваного гірськолижного сезону за останні часи. Обставини тиснуть на індустрію, яка приносить 54 мільярди доларів щороку лише Франції й США. В інших частинах Європи, таких як Тірольські Альпи, на гірськолижні курорти припадає 18% місцевої економіки.

Підйоми й спуски з гір на лижах, сноубордах чи в снігоступах теоретично відповідають вимогам соціального дистанціювання. А маски потрібні як для того, щоб зігрітися, так і для захисту здоров'я. Але гостинність гірської культури, яка включає все: від обідів у затишних гірських хатинках до яскравих барів на гірськолижних курортах - не сумісна з часами пандемії COVID-19.

Читайте такожЗакарпаття без снігу. Чи можна в Україні знайти активний зимовий відпочинокЧерез це оператори лижних курортів сподіваються, що достатня кількість людей приїдуть лише заради снігу. І це за умови, що вони зможуть безпечно доїхати, а "матінка природа" дасть сніг. Лижники ж розмірковують, що поїздка в гори їм принесе: задоволення від відпустки чи зараження коронавірусом. Навряд чи хтось зможе дати точну відповідь на це питання до весни.

Навіть без пандемії COVID-19 індустрія зимових курортів страждала від невизначеності, яка з роками тільки посилювалася. А все через кліматичні зміни. Снігопадів стає дедалі менше. Через це лижний сезон стає коротшим. А курортам доводиться витрачати все більше на дорогу інфраструктуру для підтримки штучного снігового покриву.

Лижникам потрібна гарантія, що куплений квиток на підйомник не перетвориться у викинуті на вітер гроші. Тож більшість компаній будуть пропонувати клієнтам, які купують сезонні перепустки, страхові поліси, які будуть покривати невикористані дні через закриття, спричинені COVID-19. Однак, охочих покататися на лижах цього року, швидше за все, буде мало. Не в останню чергу так станеться через закриті кордони, які стримують туристів. Втрати через ще одну погану для бізнесу зиму можуть бути дуже тяжкими.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, чи повинні українці проходити тести на COVID-19 після повернення з-за кордонуЗгідно з дослідженням Університету Нью-Гемпшира, проведеним спільно з компанією спортивних товарів REI, скорочення напливу лижників у безсніжну зиму виливалося у збитки на рівні мільярда доларів й втрату 17400 робочих місць. І це тільки у США. Як така динаміка вдарить по інших країнах, важко підрахувати.

У всьому світі доходи на мільярди доларів й сотні тисяч робочих місць поставлені під ризик в низці секторів: від готелів до ресторанів й магазинів спортивних товарів. Тож у підсумку не лише задоволення від зимових розваг зараз опинилося на "тонкій кризі". Під загрозою всі гірські міста й села на планеті.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань