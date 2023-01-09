Таїланд передумав вимагати сертифікати вакцинації від туристів / фото REUTERS

Таїланд скасував обов'язкову вимогу для іноземних туристів мати при собі доказ вакцинації від коронавірусу всього через кілька днів після її повернення.

Минулого тижня влада Таїланду оголосила про набуття чинності з 9 січня 2023 року більш жорстких правил в'їзду для іноземців на тлі відкриття Китаєм кордонів для міжнародного туризму. Однак після масових скарг з боку місцевого туристичного бізнесу, який побоюється зниження турпотоків, влада вранці 9 січня оголосила про скасування нововведення, пише Bloomberg.

Як пояснив віце-прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвіракул, рішення не вводити нові правила було прийнято на підставі того, що більшість тайців, а також туристів з Китаю та інших країн повністю щеплені та мають певний ступінь імунітету проти вірусу. Тоді як наявність вимоги мати підтвердження вакцинації може відлякати їх від поїздки на відпочинок в Таїланд.

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При цьому місцева влада очікує, що кількість туристів, які прибувають до Таїланду, буде продовжувати зростати, що сприятиме відновленню економіки. Цього року країна очікує прибуття повітряним транспортом від 7 до 10 мільйонів одних лише китайських мандрівників. У 2022 році країна залучила близько 11,5 мільйонів іноземних гостей порівняно з 40 мільйонами до пандемії в 2019 році, коли майже чверть з них були з Китаю. Цього року уряд розраховує прийняти 25 мільйонів іноземних туристів.

При цьому Таїланд продовжить вимагати від мандрівників, які прибувають з країн, до яких застосовується вимога наявності негативних результатів ПЛР-тестів при в'їзді, мати також відповідну медичну страховку, що покриває витрати на лікування в разі зараження під час відвідування країни.

Китай відновлює міжнародний туризм

Китай, з якого в грудні 2019 року почався спалах захворювання COVID-19, після трьох років "нульової толерантності" до коронавірусу, що передбачало закриття кордонів для міжнародного туризму, з 8 січня 2023 року нарешті вирішив відкритися для закордонних подорожей.

Цьому передували масштабні протести в Китаї в листопаді 2022 року через чинні в країні досі жорсткі карантинні обмеження. Ці протести стали найсильнішим проявом громадської непокори в країні за час перебування Сі Цзіньпіня при владі й збіглися з найповільнішим зростанням економіки майже за півстоліття. У підсумку з початку грудня Китай різко змінив політику, в результаті скасувавши майже всі свої COVID-обмеження. 

Разом з тим, на тлі пом'якшення обмежень у Китаї спостерігається різкий сплеск захворюваності на коронавірус. За даними джерел, китайська влада зафіксувала 250 мільйонів випадків зараження коронавірусом в перші 20 днів грудня. 

У зв'язку з цим ціла низка країн, включаючи США, Великобританію, Францію та Іспанію, заявили, що людям, які подорожують з материкового Китаю, перед польотом буде потрібно надати негативні результати тестування на COVID-19. Китайська влада висловила протест через такі дії.

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