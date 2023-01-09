Минулого тижня Таїланд вирішив повернути сертифікати вакцинації для іноземних туристів, побоюючись напливу мандрівників з Китаю.

Таїланд скасував обов'язкову вимогу для іноземних туристів мати при собі доказ вакцинації від коронавірусу всього через кілька днів після її повернення.

Минулого тижня влада Таїланду оголосила про набуття чинності з 9 січня 2023 року більш жорстких правил в'їзду для іноземців на тлі відкриття Китаєм кордонів для міжнародного туризму. Однак після масових скарг з боку місцевого туристичного бізнесу, який побоюється зниження турпотоків, влада вранці 9 січня оголосила про скасування нововведення, пише Bloomberg.

Як пояснив віце-прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвіракул, рішення не вводити нові правила було прийнято на підставі того, що більшість тайців, а також туристів з Китаю та інших країн повністю щеплені та мають певний ступінь імунітету проти вірусу. Тоді як наявність вимоги мати підтвердження вакцинації може відлякати їх від поїздки на відпочинок в Таїланд.

Відео дня

При цьому місцева влада очікує, що кількість туристів, які прибувають до Таїланду, буде продовжувати зростати, що сприятиме відновленню економіки. Цього року країна очікує прибуття повітряним транспортом від 7 до 10 мільйонів одних лише китайських мандрівників. У 2022 році країна залучила близько 11,5 мільйонів іноземних гостей порівняно з 40 мільйонами до пандемії в 2019 році, коли майже чверть з них були з Китаю. Цього року уряд розраховує прийняти 25 мільйонів іноземних туристів.

При цьому Таїланд продовжить вимагати від мандрівників, які прибувають з країн, до яких застосовується вимога наявності негативних результатів ПЛР-тестів при в'їзді, мати також відповідну медичну страховку, що покриває витрати на лікування в разі зараження під час відвідування країни.

Китай відновлює міжнародний туризм

Китай, з якого в грудні 2019 року почався спалах захворювання COVID-19, після трьох років "нульової толерантності" до коронавірусу, що передбачало закриття кордонів для міжнародного туризму, з 8 січня 2023 року нарешті вирішив відкритися для закордонних подорожей.

Цьому передували масштабні протести в Китаї в листопаді 2022 року через чинні в країні досі жорсткі карантинні обмеження. Ці протести стали найсильнішим проявом громадської непокори в країні за час перебування Сі Цзіньпіня при владі й збіглися з найповільнішим зростанням економіки майже за півстоліття. У підсумку з початку грудня Китай різко змінив політику, в результаті скасувавши майже всі свої COVID-обмеження.

Разом з тим, на тлі пом'якшення обмежень у Китаї спостерігається різкий сплеск захворюваності на коронавірус. За даними джерел, китайська влада зафіксувала 250 мільйонів випадків зараження коронавірусом в перші 20 днів грудня.

У зв'язку з цим ціла низка країн, включаючи США, Великобританію, Францію та Іспанію, заявили, що людям, які подорожують з материкового Китаю, перед польотом буде потрібно надати негативні результати тестування на COVID-19. Китайська влада висловила протест через такі дії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.