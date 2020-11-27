Незабаром пасажирам низки авіакомпаній доведеться здавати тест на коронавірус, без результату якого на літак просто не пустять.

Вже з грудня потрапити на рейси щонайменше п'яти великих світових авіакомпаній можна буде тільки з негативним тестом на COVID-19.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

Пасажирам потрібно буде внести результат аналізу в спеціальний мобільний додаток, а він створить QR-код, без якого на літак просто не пустять.

Як йдеться в сюжеті, у зв'язку з пандемією самі авіакомпанії переживають вкрай складні часи. Масове скорочення персоналу - це вимушений крок, на який йдуть авіакомпанії по всьому світу.

Втім, деякі авіатори все ж знаходять оригінальні шляхи, як вижити у ці нелегкі часи. Приміром, пілот Малайзійських авіаліній після 20 років польотів вирішив тимчасово перекваліфікуватися на кухаря. Порадившись з родиною, він відкрив власний заклад харчування, в якому готує та обслуговує клієнтів у формі капітана літака. Гостям подобається, заходять навіть колишні колеги.

Тим часом Британські авіалінії вирішили піти іншим шляхом: під час простою авіакомпанія влаштовує аукціони, де продає що завгодно - від картин до предметів з борту літака.

Що ще придумали авіаперевізники світу, дивіться у сюжеті.

Через пандемію та скасовані рейси перевізники цього року втратять 118 мільярдів доларів і майже 40 мільярдів доларів – наступного року.

Як йдеться в сюжеті, єдина надія для авіаційної галузі - це масове тестування на коронавірус і вакцинація.

Прогноз

24 листопада 2020 року Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA повідомила про те, що у 2020 році обіг авіакомпаній впаде більш ніж на 60% у порівнянні з 2019 роком, що є найгіршим роком за всю історію галузі, ураженої коронавірусною кризою.

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Автор: УНІАН