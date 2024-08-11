Проте така місцевість є нелегкою для подорожей.

Влітку багато туристів прямують на відпочинок до Іспанії та Канарських островів. Проте є одна незвичайна прихована частина курортної зони, яка залишається непоміченою. Йдеться про Поріс-де-Канделарія на острові Ла-Пальма в муніципалітеті Тіхарафе, яке є поселенням печерних будинків, що залишаються одним з найбільш інтригуючих місць регіону, пише Mirror.

"Яскраві білі будинки села, побудовані в гирлі печери, виділяються у вечірній темряві, змушуючи відвідувачів здивовано роззиратися довкола. Колись це місце було пристанню для човнів, що перевозили товари, а рибальські котеджі збереглися тут і донині. На відміну від галасливих курортних центрів, куди багато хто прямує, Поріс-де-Канделарія має власний шарм і красу з прилеглим пляжем і бухтою. Купатися рекомендується лише під час відпливу, оскільки під час припливу може бути небезпечно", - розповіли у матеріалі.

Однак ця місцевість є нелегкою для подорожей. Для тих, хто мандрує на автомобілі, така подорож може стати небезпечною, адже дорога до місцевості має крутий ухил, який відвідувачі TripAdvisor називають "страшним". Тому краще прибути до цього району морем, з якого відкривається вид на всю територію, яка оточує село.

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Для тих, хто хоче побачити більше, ніж пляж, є автобусні тури. Під час них можна прогулятися до села та пішохідної частини місцевості.

"Наприкінці туру ми попрямуємо до узбережжя муніципалітету Тіхарафе, де після спуску по дорозі, яка змусить вас втратити дар мови, наші водії зможуть продемонструвати свою майстерність за кермом автобусів, ми прибудемо на автостоянку, звідки поїдемо по бетонній дорозі, що займе близько 10 хвилин. Таким чином ми прибуваємо до El Porís, чарівного місця, що омивається Атлантичним океаном, який разом зі світлом місцевості створює спокійний простір, який змусить вас закохатися в нього", - пояснили організатори.

У виданні зазначають, що Ла-Пальма переважно залишається поза увагою туристів. Тоді як Тенеріфе відвідує близько 5 мільйона туристів, то Ла-Пальма всього лише 150 тисяч. Це означає, що готелі тут є дешевшими. Також там достатньо місця, аби дослідити пляжі та насолодитися сонячним світлом.

"Тут також знаходиться Національний парк Кальдера-де-Табурієнте, місцеві жителі кажуть, що "фотографії просто не можуть передати" його соснові ліси, глибокі яри та чарівні водоспади. Цей біосферний заповідник ЮНЕСКО має вказівники для прогулянок і центри для відвідувачів, звідки відкривається приголомшливий вид на кратер вулкана", - підкреслили у матеріалі.

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