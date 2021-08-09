COVID-паспорт можуть отримати ті, хто перехворів, пройшов вакцинацію або має негативний тест.

Влада Франції посилить правила використання COVID-паспортів. Тепер піти в кафе, скористатися транспортом можна буде тим, хто пройшов вакцинацію від COVID-19, перехворів або має негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє DPA.

Нові правила передбачають обов'язкову вакцинацію медиків до 15 вересня і діятимуть до середини листопада. При цьому застосовуватися вони будуть щодо всіх громадян старше 18 років. Водночас діти віком від 12 до 17 років повинні будуть надавати COVID-свідоцтво з 30 вересня.

COVID-паспорт необхідний при відвідуванні ресторанів, міжміських автобусів, літаків, ярмарків, установ охорони здоров'я, кінотеатрів, музеїв або масштабних заходів.

Читайте такожУгорщина скасувала COVID-обмеження на кордоні для українців: умови в'їздуЗа словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана, негативний тест на COVID-19 буде діяти протягом 72 годин. Крім того, будуть дозволені самостійні тести на коронавірус, якщо вони проводяться під наглядом лікаря.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Італії зобов'яжуть деяких громадян пред'являти covid-паспорти. Для отримання документа необхідно пройти повний курс вакцинації, проходити тестування або перехворіти COVID-19.

Автор: Анастасія Горбачова