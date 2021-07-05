Зараз докладаються зусилля, щоб якнайшвидше доставити тіло загиблого на батьківщину з Грузії.

У Грузії під час спуску після сходження на вершину Тетнульді загинув український альпініст.

Про це повідомила сьогодні Федерація альпінізму та скелелазіння міста Києва.

«2-го липня 2021 року о 10:30 за місцевим часом під час спуску після сходження на вершину Тетнульді в попередній день, 1 - го липня, в результаті зриву на сніжному схилі на висоті 3400 метрів загинув Мрачковський Анатолій Миколайович, 1964 року народження», - йдеться в повідомленні.

Вершина Тетнульді висотою 4852 метри знаходиться в Грузії, у Сванетії, у відрозі Головного Кавказького хребта.

Читайте такожУ Польщі пілот рейсу до Одеси оголосив себе "королем літака" і не пустив на борт українців - ЗМІСходження проходило в рамках навчально-тренувальних зборів, які проводила Федерація альпінізму та скелелазіння міста Києва.

За чотири години альпініст був вертольотом доставлений в місцеву лікарню м. Местії, де лікарі констатували його смерть.

Зазначається, що Мрачковський не вперше брав участь у навчально-тренувальних зборах, які проводила ФАіС Києва, а також самостійно ходив у гори з друзями. Був на таких вершинах як пік Леніна, Казбек, Маттерхорн. Дуже багато ходив у рідних Карпатах.

Зараз докладаються зусилля, щоб якнайшвидше доставити тіло загиблого на батьківщину з Грузії.

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Автор: Інна Андаліцька