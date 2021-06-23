Раніше МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для подорожей влітку.

У Міністерстві закордонних справ України допускають, що інші країни можуть визнати українські свідоцвта про вакцинацію від COVID-19 в односторонньому порядку, без укладення угод про взаємне визнання відповідних свідоцтв.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело в МЗС України щодо ймовірності визнання українських COVID-сертифікатів Таїландом або Канадою, якщо угоди про взаємне визнання цих сертифікатів між Україною і цими країнами не підписані.

"Теоретично така можливість існує, якщо Таїланд ухвалить таке рішення в односторонньому порядку", - повідомило джерело.

Також це стосується й Канади, якщо ця країна в односторонньому порядку ухвалить таке рішення.

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У травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

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Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.

Першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

18 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Хорватії та Мальті домовитись про визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Також Україна веде перемовини з Грузією, Молдовою, Казахстаном і іншими країнами про визнання національних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко