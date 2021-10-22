Губернатор мухафази Південний Синай назвав її першою, де від COVID-19 зробили щеплення 100% дорослого населення.

Єгипетська провінція Південний Синай, де розташований улюблений для багатьох українців курорт Шарм-ель-Шейх, першою в країні оголосила про повну вакцинацію дорослого населення.

Про це повідомляє Arab News.

У місцевому управлінні з охорони здоров'я стверджують, що саме в цій провінції від початку пандемії спостерігається найменша кількість COVID-19 і смертей серед хворих, а також найвищий рівень одужання і вакцинації населення у віці від 18 років.

За словами губернатора Південного Синая Халеда Фуди, за весь час поширення хвороби від коронавірусу в його регіоні померла лише 81 особа, тоді як у всьому Єгипті жертв пандемії налічується понад 18 тисяч.

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Загалом коронавірус тут виявили у 1371 особи, 29 з них були госпіталізовані. Минулими вихідними в Південному Синаї був підтверджений перший за два тижні випадок COVID-19.

Варто зазначити, що вакцинація населення Єгипту йде не дуже швидкими темпами. На сьогодні хоча б один укол від COVID-19 отримали 13,5 млн єгиптян, а повністю вакциновані були лише 6,6 млн - це 6,3% від населення країни.

Як вже повідомляв УНІАН, в українців можуть виникнути проблеми при в'їзді в Єгипет за COVID-сертифікатом у додатку "Дія", оскільки місцеві прикордонники не визнають ані паперові, ані електронні COVID-документи, видані в Україні. Тому для поїздки навіть після вакцинації від коронавірусу доведеться "по-старому" здавати ПЛР-тест.

Автор: Станіслав Кожемякін