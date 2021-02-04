Рейси здійснюватимуться з Києва і Львова до польських міст Лодзь і Катовіце.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines навесні запустить три нових рейси з України до Польщі: з 29 березня Київ - Лодзь - Київ, з 30 квітня Львів - Лодзь - Львів і з 29 травня Київ - Катовіце - Київ, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, рейси з Києва до міста Лодзь до 25 квітня здійснюватимуться двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях, з 25 квітня - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

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Рейси зі Львова до міста Лодзь здійснюватимуться по понеділках і п'ятницях, з Києва до Катовіце - по вівторках, четвергах і суботах.

Як повідомляв УНІАН, раніше в лютому Державна авіаційна служба України надала українській авіакомпанії SkyUp Airlines права на експлуатацію п'яти повітряних ліній: Київ - Ейндховен (Нідерланди) - Київ (2 рази на тиждень), Київ - Манчестер (Велика Британія) - Київ (3 рази на тиждень), Київ - Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) - Київ, Київ - Джидда (Саудівська Аравія) - Київ (3 рази на тиждень), Київ - Мюнхен (Німеччина) - Київ (3 рази на тиждень).

У грудні 2020 року Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines розпочати взимку-навесні польоти до 10 європейських міст.

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Автор: Павло Степанець