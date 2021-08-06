Готелям, які вакцинують увесь персонал, обіцяють видати спеціальний "Знак безпеки".

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) рекомендувало готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу у найближчі терміни у зв'язку зі зростанням в Україні кількості випадків захворюваності на COVІD.

Про це повідомляє ДАРТ у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що для організації вакцинації уповноваженою особою готелю має бути надано інформацію згідно з Додатком 1 за посиланням, а саме:

назва суб’єкту господарювання

адреса місцезнаходження

кількість персоналу на вакцинацію

контактний телефон уповноваженої особи

Читайте такожПотрапити до України тепер складніше: відсьогодні змінилися правила в'їзду

Інформацію слід надсилати на електронну адресу контактної особи від ДАРТ: [email protected].

Згідно з повідомленням, у разі вакцинації всього персоналу готелю, закладу розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наліпки "Знак безпеки") з внесенням до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований. Список буде опубліковано на офіційному сайті ДАРТ.

Можливо, це надасть готелям певні привілеї у разі запровадження локдауну.

Зазначимо, на тлі поширення штаму коронавірусу Дельта у світі, різні країни поступово запроваджують обмеження щодо роботи закладів харчування та розміщення, в тому числі вимагаючи повну вакцинацію як персоналу, так і гостей.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні планують запустити схему QR-кодів для вакцинованих від коронавірусу та тих, хто перехворів чи має негативний результат ПЦР-тесту, що мають стати свого роду COVID-"перепустками" до публічних закладів, аналогічно з системою, яка вже працює в багатьох країнах Європи. Наприклад, в Австрії без таких сертифікатів неможливо харчуватися в ресторанах та кафе.

Автор: Марина Григоренко