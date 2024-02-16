Половину запланованих високошвидкісних експресів і міжміських сполучень буде скасовано.

Тисячі диспетчерів залізниці, які працюють у SNCF (Французька залізниця), страйкуватимуть у вихідні через незгоду з рівнем оплати праці. Це спричинить незручності для мільйонів пасажирів.

Очікується, що половину запланованих високошвидкісних експресів TGV і міжміських сполучень буде скасовано. На повільніші потяги лоукост-бренду Ouigo, а також місцеві та регіональні сполучення протест не впливатиме, пише Independent.

Страйки заплановані з 20:00 четверга, 15 лютого, до 8:00 понеділка, 19 лютого. У SNCF попередили пасажирів далекого сполучення, що рух поїздів буде серйозно порушено. Громадян просять по можливості відкласти поїздку.

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Зазначається, що зазвичай швидкісні експреси TGV перевозять понад 2 мільйони пасажирів на день. Кількість бронювань на вихідні, які збігаються з піком подорожі для багатьох французьких сімей, ймовірно, буде ще більшою.

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь розкритикував план страйку, заявивши, що " працювати – це обов’язок". Він також сказав журналістам, що страйки на залізницях у святкові дні стають " свого роду звичкою".

Транспортні проблеми

У п’ятницю, 16 лютого, "Укрзалізниця" попередила, що у зв’язку з пошкодженням контактної мережі у Польщі, українські поїзди до та з Перемишля можуть мати затримки та зміни в розкладі.

Водночас рух поїздів в Іспанії в лютому паралізують відразу кілька страйків. Співробітники державного оператора Іспанії Renfe вже попередили, що протягом цього місяця вони проведуть страйки в різних точках країни. Це призведе до численних скасувань і затримок рейсів.

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