Забила тривогу 81-річна жителька міста Юджин Джой Макклейн, яка побачила назву гори Свастика в місцевій газеті.

Гора Свастика (Swastika Mountain), розташована в Національному лісі Умпква в Орегоні (США), може отримати нову назву вже цього року.

Про це пише CNN.

Забила тривогу 81-річна жителька міста Юджин Джой Макклейн, яка побачила назву гори в місцевій газеті та "відчула поклик до дій".

"Я подумала, що це божевілля. Я вирішила, можливо, я нічого не можу вдіяти, але я все одно подивлюся, що потрібно для зміни назви гори", – розповіла жінка.

Гора Свастика отримала свою назву від вимерлого міста Свастика, яке, як повідомляється, взяло свою назву у власника ферми великої рогатої худоби, який клеймував свою худобу цим символом, пояснив представник Орегонського історичного товариства Керрі Тимчук.

"Це було на початку 1900-х років, задовго до того, як символ почали асоціювати з нацистами та Гітлером", – сказав Тимчук. Власник ранчо використовував цей символ, тому що це був санскритський символ, що означає "удача" або "благополуччя", додав він.

Однак після Другої світової війни назва гори не змінилася.

"Підозрюю, що якби хтось запропонував нову назву, то її б давно змінили", – сказав Тимчук. За його словами, гора не дуже відома, вона знаходиться посеред національного лісу та є досить недоступною.

Макклейн подала пропозицію до ради з географічних назв штату Орегон, бажаючи змінити назву на "гора Умпква" на честь однойменної річки та національного лісу.

Водночас, за словами Тимчука, була отримана ще одна пропозиція щодо перейменування гори на "гору Хало" на честь вождя Халіто, також відомого як вождь Хало, з племені Йонкалла Калапуя, який жив у селі в 20 милях на захід від гори. Вождь помер у 1892 році та запам'ятався тим, що укладав угоди та дотримувався свого "права залишатися на своїй землі". Макклейн вирішила відмовитися від своєї пропозиції на користь назвати гору на честь вождя Хало.

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