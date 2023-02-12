Туристам радять бронювати ранкові рейси з низки причин.

Авіаексперти рекомендують туристам за можливості не бронювати рейси, що вилітають у другій половині дня, особливо якщо вони хочуть уникнути турбулентності.

Як пише The Sun, є кілька причин, чому польоти пізно вдень є поганою ідеєю. Зокрема, вдень турбулентність часто сильніша, ніж вранці.

Пілот Джеррі Джонсон пояснив, що повітря змінюється протягом дня, а вдень польоти часто грубіші через тепле повітря. Якщо ви вилітаєте в кінці дня, земля мала більше часу для нагрівання, що може призвести до "більш нерівномірного повітря" та турбулентності на борту.

Відео дня

Крім того, за його словами, у другій половині дня більше шансів потрапити в грозу, ніж вранці.

Водночас, на думку експертів, денні рейси затримуються набагато частіше, ніж ранкові.

"Хоча пізні від'їзди можуть бути зручними, вони також ризиковані. Бюджетні авіакомпанії зазвичай виділяють всього 30 хвилин між посадкою і зльотом протягом усього дня, тому розклад легко може піти шкереберть. Більш пізні рейси з більшою ймовірністю зіткнуться із затримками", – зазначив редактор Airliner World Гордон Сміт.

Як пише видання, згідно зі статистикою, у рейсів, що вилітають після 15:00, найбільше шансів бути скасованими. Насправді ймовірність того, що у них виникнуть проблеми, в середньому на 50% вище, ніж у тих, хто вилітає раніше в той же день.

Водночас, за даними FlightRadar24, які проаналізували скасування рейсів влітку 2022 року, найкращий час для польоту – пізній ранок між 11:00 та 12:00. В середньому лише 0,75% рейсів, запланованих на це вікно, були затримані або скасовані.

Тим часом, відзначають експерти, березень – найнадійніший місяць для подорожей з найкоротшими середніми затримками.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіаексперти розповіли, на яких місцях в літаку більше шансів вижити при авіакатастрофі. Також вони дали кілька простих порад, як підвищити свої шанси на виживання в авіакатастрофі.

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