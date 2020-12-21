Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький не виключає, що у майбутньому надання посвідки про вакцинацію від коронавірусної інфекції стане вимогою для в'їзду в Європейський Союз.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Точицький сказав під час онлайн-брифінгу.
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Посол зауважив, що спочатку треба дочекатися перших результатів вакцинування в країнах-членах Євросоюзу, і лише тоді можна казати про те, чи треба зробити обов'язковою вимогою для в'їзду українців надання сертифікату про вакцинацію.
"Я не виключаю, що власне це і буде одним із головних елементів для того, щоб представники й громадяни третіх країн перебували на території Європейського Союзу. Не виключаю, бо в принципі, що тоді має лежати в основі, окрім рівня захворюваності й, звісно, посвідки про те, що ти провакцинований сертифікованою вакциною для держав-членів ЄС", - наголосив Точицький.
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз не планує пом'якшувати запроваджені обмеження на в'їзд для іноземних громадян, в тому числі українців.
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