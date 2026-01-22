Новою культурною столицею стало затишне скандинавське містечко: чому його варто відвідати

У насиченій програмі - конкурс снігових скульптур, мистецькі інсталяції та інші "родзинки".

Фінське місто Оулу отримало статус Європейської столиці культури 2026 року та підготувало насичену річну програму подій, у центрі якої – культура саамів та кліматичні зміни. Як повідомляє Euronews, Оулу офіційно стало новою Європейською столицею культури, перейнявши титул від словенської Нової Ґориці та італійської Ґоріції – першої транскордонної культурної столиці Європи, а також німецького Хемніца, які мали цей статус торік.

Упродовж року Оулу реалізує масштабну програму культурних, мистецьких і соціальних заходів.

Зокрема, програма Oulu 2026 зосереджена на темі кліматичних змін – як у культурному сенсі, так і в буквальному. Йдеться про екологію та довгостроковий розвиток креативної індустрії міста.

У червні стартує мистецький маршрут Climate Clock, який включатиме сім site-specific інсталяцій, створених фінськими та міжнародними художниками. Серед них – робота No.1574 Stone британської мисткині Рани Бегум, що складається з п’яти кам’яних скульптур, натхненних льодовиками та морським льодом. Також - інсталяція Architectural Snowflakes: Letters from Heaven японського художника Такахіро Івасакі – сотні витончених симетричних "сніжинок", стилізованих під архітектуру місцевої церкви.

У середині лютого відбудеться Nallikari SnowFest – конкурс снігових скульптур, у якому 10 команд змагатимуться за темою "Біля моря – Meren äärellä", маючи лише три дні на створення своїх робіт.

Невдовзі після цього пляж Налліккарі прийматиме фестиваль електронної музики Frozen People, що проходитиме просто на замерзлому морі.

Влітку темні ночі змінюються майже безперервним світлом – сонце заходить лише на кілька годин уночі. Цим скористаються організатори забігу опівнічного сонця, який відбудеться 4 липня. Учасникам запропонують дистанції від 10 км до повного марафону.

З настанням осені, у листопаді, в Оулу пройде Lumo Art & Tech Festival – десятиденний фестиваль цифрового мистецтва й технологій із численними інсталяціями та подіями.

Протягом усього року відвідувачі також зможуть знайомитися з місцевою кухнею в межах проєкту Arctic Food Lab, зокрема під час заходів Sense Fest та Arctic Tasting.

Окремий акцент програми зроблено на культурі саамів – корінного народу, який традиційно проживає на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії, а також частково в РФ.

Саамська драматургиня Сірі Брок Йохансен представить оперу Ovllá, у якій розповість про історію утисків саамського народу. Багато представників цієї спільноти втратили зв’язок зі своєю культурою через політику примусової асиміляції, і вистава осмислює цю тему через художню історію, натхненну реальними подіями.

Крім того, Музей мистецтв Оулу до травня стане майданчиком першої Трієнале Сапмі. Пересувна виставка представить сучасне саамське мистецтво і дуоджі – традиційні саамські ремесла.

Що таке програма "Європейська столиця культури"

Ініціативу European Capital of Culture було започатковано у 1985 році. За цей час статус культурної столиці отримали понад 60 міст.

Метою програми є підкреслення культурного багатства й різноманіття Європи. Для міст-учасників це часто стає поштовхом до міжнародного визнання та розвитку культурної інфраструктури.

Кількість Європейських столиць культури змінюється щороку – в окремі роки титул одночасно мали до дев’яти міст. У 2026 році таких міст два: Оулу у Фінляндії та Тренчин у Словаччині. Програма заходів у Тренчині стартує в лютому.

Країни, які чекають на туристів

Нагадаємо, названі п’ять країн, які вже зараз готові приймати мандрівників та дуже їх потребують. Це Молдова, Таджикистан, Гамбія, Йорданія та Парагвай. За словами аналітиків, торік із січня по вересень за кордон вирушили 1,1 млрд туристів, а цього року очікується рекордна кількість міжнародних поїздок. Водночас мандрівники дедалі більше замислюються над впливом туризму, зокрема, вважають сталий розвиток важливим чинником під час планування відпустки. Понад 70% туристів хочуть, щоб їхні витрати приносили користь місцевим громадам.

