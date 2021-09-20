Влада країни планує в цьому році все ж не відмовлятися від курортного сезону.

Влади Австрії, де хочуть скасувати карантинні обмеження, планують провести гірськолижний сезон 2021-2022. Правда, він пройде з деякими обмеженнями.

Про це пише Kurier.

"Цього року зимові відпустки (на гірськолижних курортах, - ред.) однозначно будуть", - заявила міністр туризму країни Елізабет Кестрінгер.

При цьому вона вказала, що для людей, які пройшли повний курс вакцинації, та тих, хто перехворів на COVID-19, обмеження будуть мінімальні, але носити маски все ж доведеться. Крім того, дозволять вечірні розваги.

Читайте також(Пост)коронавірусна Австрія, або всемогутній COVID-сертифікатДокумент про повний курс вакцинації, про перенесену хворобу або негативний тест на COVID-19 необхідно буде пред'явити на етапі покупки квитків на підіймач.

Такі ж правила планують застосувати до різдвяних ярмарків.

За словами губернатора провінції Тіроль Гюнтера Платтера, в місцевих готелях вже багато заброньованих номерів на лижний період. Також він вказав, що завдяки масовій вакцинації стала можлива робота гірськолижних курортів.

Варто відзначити, що минулого року гірськолижний сезон в Австрії не задався. Місцеві жителі могли кататися на лижах з 24 грудня, але на початку сезону всі розважальні заклади були закриті. Крім того, іноземним туристам із зон ризику доводилося проходити 10-денну самоізоляцію, що точно не покращувало відпочинок.

Як раніше повідомляв УНІАН, на території чинного Королівського госпіталю в Челсі (Лондон, Великобританія) 21 вересня 2021 року відкриється щорічна грандіозна виставка квітів RHS Chelsea Flower Show.

Автор: Анастасія Горбачова