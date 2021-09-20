Урочистий захід напередодні відкриття виставки відвідала легендарна британська актриса Джуді Денч.

На території діючого Королівського госпіталю в Челсі (Лондон, Великобританія) 21 вересня 2021 року відкриється щорічна грандіозна виставка квітів RHS Chelsea Flower Show.

Перші фотографії з підготовчого заходу напередодні відкриття показав фотосервіс Reuters. Серед інших, його відвідала легендарна британська актриса Джуді Денч.

Зазначимо, минулого року Chelsea Flower Show, яке зазвичай проводиться в травні, довелося перенести в онлайн-формат через пандемію коронавірусу. Цього року його також не дозволили провести в травні, перенісши на 21-26 вересня.

І ось через два роки перерви головний квітковий захід Великобританії повертається. Цього разу відвідувачі Chelsea Flower Show знову отримають можливість погуляти серед дивовижних квіткових композицій, які садівники готують спеціально під подію, а також підібрати собі рослини додому.

Водночас влітку пройшов ще один захід в рамках Chelsea Flower Show – в офлайн форматі.

Нагадаємо, востаннє виставка Chelsea Flower Show в повноцінному форматі проводилася з 21 по 25 травня 2019 року. Тоді серед іменитих гостей була сама королева Великобританії Єлизавета II. Як це було, дивіться в великому фоторепортажі на УНІАН.

Автор: Марина Григоренко