Перші квіти у Долині нарцисів: на вихідні очікується масове цвітіння

Скоро долина почне вкриватися білим квітковим килимом.

У Долині нарцисів вже спостерігається активна бутонізація та поява перших квітів, тож вже на вихідні очікується цвітіння.

Як повідомляє Карпатський біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook, зовсім скоро долина почне стрімко змінюватися та вкриватися білим квітковим килимом.

"Слідкуйте за нашими оновленнями - будемо інформувати про перебіг цвітіння, щоб ви могли обрати найкращий час для відвідування", - зазначили у заповіднику і закликали скористатися нагодою "на власні очі побачити цю вражаючу красу".

Карпатський заповідник - що треба знати

Цей заповідник - один з найбільших природоохоронних об’єктів України. Він займає площу 66417,4 гектара.

"Hайвища вершина України (гора Говерла, 2061 м), легендарні Близниці, високогірні озера, географічний Центр Європи, Долина нарцисів, всесвітньо відомі букові праліси, найбільша карстова печера Українських Карпат Дружба - лише частина його території", - зазначається на сайті заповідника.

Тут представлене все ландшафтне і біологічне різноманіття українських Карпат - від передгір'я до субальпійських та альпійських лук (180 - 2061 м над рівнем моря).

Заповідник розташований в межах Рахівського, Тячівського, Хустського та Берегівського районів Закарпатської області і складається з 8 територіально ізольованих масивів: Свидовецького, Чорногірського, Кузій-Трибушанського, Мармароського, Угольсько-Широколужанського, Долини нарцисів, а також двох ботанічних заказників державного значення - "Чорна Гора" та "Юліївська Гора".

Територія розділена на чотири функціональні зони: заповідну, буферну, антропогенних ландшафтів та регульованого заповідного режиму.

Чим унікальна долина нарцисів

Нагадаємо, що це унікальне місце, якого в Європі більше не знайти, адже вузьколистий нарцис росте тільки високо у горах, а цей поширився у низовині. Щороку тисячі туристів відвідують долину нарцисів у період квітування.

