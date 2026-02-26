Названо найкращі місця Європи, щоб помилуватися квітами: коли краще їхати

Ці вісім неймовірних локацій подарують туристам неймовірні враження та найкращі фото для соцмереж.

"Квітковий" туризм, схоже, ніколи не втрачає актуальності. Люди масово з'їжджаються помилуватися цвітінням польових квітів або фруктових дерев, незважаючи на карантин, війни та інші потрясіння.

Традиційно найкращим часом для цього вважається весна-літо. Але оскільки у природи свої закони, важливо правильно підібрати час для відвідування тієї чи іншої квіткової локації.

Найбільше в світі туристичне видавництво Lonely Planet відібрало вісім туристичних локацій в Європі, де можна помилуватися цвітінням цього року.

Також експерти визначили найкращий час для поїздки за кожним таким напрямком.

"Приголомшливі квіткові феєрії Європи найпрекраснішим чином відзначають зміну пір року. Соняшники схиляють свої золотисті головки під бездоганно блакитним небом Тоскани влітку. Лавандові поля тягнуться на багато кілометрів, випромінюючи аромат, між селами Провансу з будинками медового кольору. Троянди наповнюють повітря солодким ароматом у Болгарії. Дзвіночки під спів зозуль забарвлюють стародавні ліси Британії у фіолетовий колір у травні. Тюльпани сповіщають про настання весни, влаштовуючи райдужне буйство квітів у Нідерландах", – зазначають автори матеріалу.

8 найкращих місць в Європі, де можна помилуватися квітами

Валансоль, Франція: ароматні лавандові поля – з середини червня до середини липня. Валь д'Орча, Італія: монохромні поля – квітень-травень для маків, липень-серпень для соняшників. Великобританія: лісові дзвіночки – з середини квітня до кінця травня. Долина Херте, Іспанія: цвітіння сакури – з середини березня до початку квітня. Дельта Дунаю, Румунія: водяні лілії – з червня по серпень. Болленстрек, Нідерланди: різнокольорові тюльпани – з середини березня до середини травня. П'яно-Гранде, Умбрія: польові квіти – з травня по липень. Казанлик, Долина Троянд, Болгарія: для збору пелюсток троянд – з середини травня до середини червня.

