Не проштовхнутися: у київському ботсаду ажіотаж через цвітіння бузку (фоторепортаж)

В ботсаду Гришка зараз величезні натовпи бажаючих помилуватися бузком.

У перших числах травня 2026 року в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України розпочався традиційний сезон цвітіння бузку. Цього року через більш тривалі холоди ці величезні ароматні кущі почали квітнуть дещо пізніше – для порівняння, у 2024 та 2025 роках бузок почав розпускатися в столичному ботсаду ще у 20-х числах квітня.

У перші ж вихідні, на які випав початок цвітіння бузку, в головному ботанічному саду Києва спостерігався шалений ажіотаж. Деякі ранні пташки приходили з самого ранку, щоб встигнути помилуватися квітучими кущами на світанку – тоді світло падає на них особливо вдало.

Але й вдень людей в ботсаду дуже багато – у вихідні дні вже до обіду на вхід збираються довжелезні черги, причому не лише біля каси, але й біля терміналів безконтактної оплати.

Відео дня

Хоча територия ботсаду величезна, на найбільш популярних локаціях з бузками прогнозовано спостерігається велике скупчення людей, а зробити вдале фото себе чи просто краєвидів, щоб нікого зайвого не було в кадрі, стає надскладним завданням.

При цьому, на жаль, далеко не всі відвідувачі ботсаду у своєму прагненні зробити найкращі фото для інстаграму чи сімейного фотоальбому поводяться гідно – дехто настільки захоплюється процесом, що просто ламає гілки.

Додамо, що бузок – це не єдине, що зараз можна побачити в головному ботсаду Києва. Нині там квітнуть останні сакури та магнолії, а також починають розпускатися каштани, азалії, рододендрони і півонії.

Коли краще йди до ботсаду Києва дивитися бузок

Водночас очевидно, що інфраструктура столичного ботсаду не витримує такого напливу гостей в пікові сезони. Адже черги спостерігаються не лише на вхід, але й до найвідомішої громадської вбиральні, де доступні лише кілька кабінок. Також довго стояти доведеться в черзі до єдиної пристойної кав'ярні на території ботсаду.

Тож щоб якось мінімізувати стрес, радимо вам за можливості відвідувати сад в будні дні.

Цьогоріч у травні-серпні ботсад Гришка відкритий для відвідування з 7:00 до 22:00, однак каси працюють з 8:00 до 21:30. З 7:00 до 8:00 вхідна плата здійснюється лише безготівково через Pay Pass турнікети при вході.

При цьому в ботсаду закликають відвідувачів утриматися від несанкціонованого входу поза офіційними годинами роботи, наприклад, для зустрічей світанку чи ранніх фотосесій.

Станом на зараз дорослий вхідний квиток до ботсаду коштує 150 гривень, а для дітей шкільного віку – 100 гривень. Діти до 6 років, пенсіонери за віком та ще низка пільгових категорій відвідувачів, в тому числі військові, мають право на безкоштовний вхід (за умови пред'явлення відповідного документу).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.