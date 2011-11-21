Справа виконкому та АМКУ - порушення норм права

Про останні новини в судовій справі між міською владою та територіальним відділенням АМКУ розповів заступник вінницького мера Володимир Слишинський.

Як повідомляв УНІАН, Вищий адмінсуд, розглянувши касаційну скаргу виконкому міськради стосовно вердикту нижче стоячих інстанцій, 25 жовтня ухвалив рішення спрямувати матеріали справи на дорозслідування в окружний адмінсуд.

Таке рішення було оголошене у залі суду, проте офіційно обидві сторони конфлікту його ще й досі не отримали. За прогнозом Слишинського, є ймовірність, що повторний розгляд справи розпочнеться іще до кінця року.

В. Слишинський повідомив, що колегія суддів Вищого адмінсуду дійшла висновку, що постанова Вінницького окружного суду від 23 березня 2011 року та ухвала Вінницького адміністративного суду від 1 червня цього ж року винесені без належної оцінки всіх обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

Зокрема, йдеться про неповне з'ясування та не доведення обставин, які мають значення для справи; невідповідність висновків, які викладені у рішенні, обставинам справи; порушення, або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Нагадаємо, в АМКУ були питання стосовно спонукання виконкомом господарюючих суб'єктів до порушення антимонопольного законодавства. А саме, йшлося про те, що у виконкому не було правових підстав затверджувати типовий договір надання житлово-комунальних послуг, бо такий договір свого часу був затверджений Кабміном(Постанова ?529 від 29.05.09 р).

А також про те, що виконком вчинив дій щодо затвердження тарифів на утримання будинків та щодо погодження вартості окремих складових; не затверджено перелік та вартість додаткових робіт і послуг, які надаються комунальними житлово-експлуатаційними підприємствами і не входять до складу тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій.

Серед претензій і те, що виконком міськради, порушуючи правила надання синхронізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, обовязок сплачувати за встановлення і повірку лічильників поклав на споживача.

І останнє питання — що до повноважень органу місцевого самоврядування належить затвердження тарифи, в тому числі їх коригування, при цьому тариф має бути економічно обгрунтованим, розрахований за окремим будинком та поданий на затвердження місцевим органом виконавцям.

В. Слишинський, коментуючи претензії АМКУ до міської влади, зазначив, що антимонопольники, розглядаючи ситуацію, зокрема, з тарифами, взяли до уваги відомості по трьох будинках, які не вдображають всієї картини.

Окрім цього, за час, коли тривали суди, у законодавстві України відбулись зміни, якими передбачено внесення змін, які враховують досвід Вінниці, котрий Антимонопольний комітет вважав незаконним. В тому числі — неврегульовані законодавством, але без яких нормальна діяльність міського господарства була б паралізованою.

Загалом виконком Вінницької міської ради у Вищому адмінсуді та під час усіх етапів слухання справи, посилається на Європейську хартію місцевого самоврядування. Цей авторитетний документ передбачає, що саме в компетенції місцевих рад вирішувати питання функціонування громад, навіть якщо вони не врегульовані законодавством країни.