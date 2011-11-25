Мерія пропонує створити новорічний настрій прикрашанням балконів

Пригадати старі-добрі радянські часи, коли власноруч робили іграшки, гірлянди та розписували вікна новорічними візерунками, пропонує Вінницька міська рада.

З 29 грудня 2011 року по 13 січня 2012 року у Вінниці триватиме огляд-конкурс «Новорічний настрій», - повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради. Цього року за умовами конкурсу, крім сучасних світлових елементів та святкових прикрас, вінничани можуть створювати прикраси власноруч із підручних матеріалів. Головне, щоб загальний вигляд прикрашеного вікна або будинку відтворював дійсно новорічний настрій та дарував атмосферу свята.

Загалом у конкурсі буде п'ять номінацій. Зокрема, в одну номінацію будуть об'єднанні ті мешканці обласного центру, які новорічною атрибутикою прикрашатимуть вікна своїх помешкань. Окрема номінація буде для тих, хто святково прикрасить балкони. Переможців у цих номінаціях буде премійовано по дві тисячі гривень. Також свою винагороду у розмірі п'ять тисяч гривень отримають вінничани, які найкраще прикрасять свої приватні будинки гірляндами та іншою святковою атрибутикою.

Позмагатися за приз у п'ять тисяч гривень зможуть і приватні підприємства, установи та організації, а також юридичні та фізичні особи, які влаштують новорічну атмосферу у вітринах своїх закладів. А заклади освіти, лікарні, бібліотеки та інші бюджетні установи змагатимуться за перемогу у номінації «Краще оформлення фасаду адміністративної будівлі». По кожній із п'яти номінацій буде обрано по два переможці. Втім, у разі кількох гідних кандидатів на перемогу, члени журі зможуть поділити призові гонорари між конкурсантами.

Для того, аби взяти участь у конкурсі «Новорічний настрій», слід до 28 грудня 2011 року надіслати заявку на участь та фотографії в електронному вигляді на адресу http://www.vmr.gov.ua. Зразок заяви буде розміщено на офіційному сайті Вінницької міської ради за адресою . Під Новий рік усі городяни зможуть ознайомитися із фотографіями, поданих на конкурс заявок, на нашому сайті (http://www.myvin.com.ua).