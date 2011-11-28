Шість цукрозаводів сезон завершили

385 тисяч тонн цукру упродовж виробничого сезону наварили цукрозаводи Вінницької області. Це на 150 тис. тонн більше, аніж торік. За прогнозами вінницької влади, до кінця сезону цукроварні вироблять іще 30 тис. тонн цукру.

Як повідомив УНІАНу перший заступник голови Вінницької ОДА І. Мовчан, шість цукрозаводів Вінниччини сезон цукроваріння уже закінчили, вісім іще продовжують працювати.