В одному з вінницьких клубів новий вид «розваг» - різанина

В одному з нічних розважальних закладів міста Вінниці сталася чергова трагедія, причиною якої є надмірне вживання алкогольних напоїв. Цього разу жертвами з’ясовування стосунків стали троє вінничан, які з тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості госпіталізовані до місцевої лікарні. Усі учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, інформація надійшла на спецлінію «102» від лікарів вінницької обласної лікарні ім. Пирогова про те, що до торокального відділення каретою швидкої допомоги з ножовими пораненнями різного ступеню важкості були госпіталізовані троє вінничан, віком 26, 29 та 33 років.

Як повідомив начальник Ленінського відділу міліції Віктор Сидоренко, за «гарячими слідами» працівники міліції затримали двох чоловіків, яких підозрюють у скоєнні даного злочину. Ними виявилися 32 та 34-річні непрацюючі вінничани. Після кривавої бійки, аби відвести від себе підозри, чоловіки переодяглися у чистий одяг та позбулися ножа. Спочатку, підозрювані заперечували свою причетність до участі у бійки, але пред’явлений їм речовий доказ – закривавлений ніж, який знайшли міліціонери, змусив їх зізнатися у скоєному.

Зараз підозрювані знаходяться у ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.121 КК України – «Умисне тяжке тілесне ушкодження», яка передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.