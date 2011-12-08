За придбання товарів і послуг вінничани розраховуються переважно готівкою

Стан готівкового обігу за січень-жовтень 2011 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас установ банків так і видач із них.

Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-жовтень 2011 року склали 23449 млн.грн., що на 4373 млн.грн. або на 23% перевищує показники відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка - 10331 млн.грн. (на 1256 млн.грн. або на 14% більше, як за січень-жовтень 2010 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб - 2640 млн.грн. (на 124 млн.грн. або на 5% більше); від продажу іноземної валюти - 2850 млн.грн. (на 998 млн.грн. або на 54% більше); від усіх видів платних послуг - 2350 млн.грн. (на 578 млн.грн. або на 33% більше) тощо.

Основним джерелом надходження готівки до кас банків залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося або 44% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з січнем-жовтнем 2010 року зменшилась на 4 відсоткових пункти.

Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області в січні – жовтні 2011 року, склали 23445 млн.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 3810 млн.грн. або 19%.

Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за звітний період в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 980 млн.грн. або на 56% і склали 2744 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зросли на 1531 млн.грн. або на 74% і склали 3609 млн.грн.

На готівковому валютному ринку надходження готівки від продажу іноземної валюти були вищими від видачі готівки з кас банків на її придбання.

За січень-жовтень 2011 року обсяги надходжень готівки до кас банків перевищували обсяги її видатків з кас банків, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 3 млн.грн., тоді як за аналогічний період минулого року видатки готівки з кас банківських установ перевищували надходження і сума емісії готівки в обіг регіону становила 560 млн.грн.